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Лето Обрушится гроза с ветром: когда в Ярославской области разгуляется непогода

Обрушится гроза с ветром: когда в Ярославской области разгуляется непогода

В РСЧС выпустили экстренное предупреждение

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В Ярославской области ухудшится погода | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области ухудшится погода | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области ухудшится погода

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области будет бушевать гроза. В РСЧС предупредили, что в регионе также ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду. Непогода разгуляется с 21:00 18 августа до 21:00 19 августа.

«В связи с усилением ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Будьте внимательны и осторожны», — призвали ярославцев в РСЧС.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в центре «Фобос» предупреждали, что на этой неделе в Центральной России ожидаются локальные и кратковременные дожди с грозами. При этом похолодания ждать не стоит. Несмотря на осадки, столбики термометров будут подниматься до +21…+26 °С.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 19 августа +17 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +18 °С, осадки сохранятся до вечера.

Ночью 20 августа +13 °С, пасмурно. Дожди начнутся к утру, днем +17 °С. Осадки сохранятся до вечера.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гроза Погода Экстренное предупреждение
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