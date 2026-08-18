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Происшествия Война на Ближнем Востоке В Дубае звучат взрывы — военные выступили с обращением

В Дубае звучат взрывы — военные выступили с обращением

В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию

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В небе над Дубаем отражают воздушную атаку (архивный кадр) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ небе над Дубаем отражают воздушную атаку (архивный кадр) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В небе над Дубаем отражают воздушную атаку (архивный кадр)

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В крупном промышленном и портовом районе Джебель-Али в Дубае прогремели взрывы. Одновременно с этим на территории эмирата прозвучали сирены воздушной тревоги.

«В районе Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах были слышны мощные взрывы. Министерство обороны ОАЭ заявило, что звуки взрывов в Дубае были вызваны работой систем противовоздушной обороны», — сообщило агентство Tasnim News в своем Telegram-канале.

В свою очередь Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в соцсети X официально заявило, что системы ПВО выявили и обнаружили прямую ракетную угрозу, направленную на государство. В ведомстве разъяснили, что все звуки, которые могут слышать граждане, являются исключительно результатом оперативной реакции военных и перехвата со стороны оборонных систем. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасных местах.

В июле в социальных сетях и ряде иностранных СМИ появилась информация о том, что в районе Даунтаун, одном из центральных районов Дубая, гремят взрывы. Авторы сообщения сослались на информацию от очевидцев. Вскоре в правительстве Дубая опровергли эти данные.

В начале мая иранские беспилотники атаковали в ОАЭ эмират Эль-Фуджайра. Они попали по территории нефтепромышленного комплекса. На следующий день Тегеран снова направил несколько дронов на Арабские Эмираты. Их отбивала система ПВО.

Обновлено в 20:01 мск: Министерство обороны ОАЭ объявило, что противовоздушная оборона обнаружила две баллистические ракеты, запущенные со стороны Ирана. Первая упала за пределами государственной водной территорий эмиратов, а вторая — в территориальных водах страны.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дубай Запуск ракеты ПВО
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Комментарии
10
Гость
18 августа, 20:40
Наше ПВО работает всяко получше
Гость
18 августа, 19:51
Мало душили этот Иран...
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Гость
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