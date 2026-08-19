Взрывы и трясущиеся окна: дрон атаковал промзону и влетел в многоэтажку в Башкортостане. Главное о ночных налетах

Спасатели пытаются потушить пожар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня утром дроны атаковали Башкортостан. Там отразили удары по предприятию, однако один из дронов упал в промзоне. Спасатели тушат пожар. Один человек пострадал в результате прилета по многоэтажке. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в материале.

Пожар в промзоне

К утру на Башкортостан нацелились беспилотники. Силы ПВО отразили атаку четырех дронов, всего их было шесть.

К сожалению, без последствий не обошлось. Один беспилотник упал в промзоне, там возник пожар. Сейчас спасатели пытаются его потушить, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

Удар по многоэтажке

Еще один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон. На верхних этажах дома выбило стекла. Кроме того, обломки и осколки упали на припаркованные во дворе машины.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил Хабиров.

Жители Уфы слышали странные звуки в городе. По словам очевидцев, они были похожи на хлопок или взрыв.

Жительница Затона рассказала нашим коллегам из UFA1.RU, что слышала эти звуки, а через несколько минут — сирены машин экстренных служб. Другая уфимка отметила, что у нее в квартире затряслись окна.

Все подробности об атаке на республику наши коллеги рассказывают в этом онлайн-репортаже.

Другие атаки

Неспокойной ночь была и в Москве. К утру количество беспилотников, которые удалось сбить в небе над столицей, достигло 25, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Три аэропорта — Внуково и Шереметьево, а также Домодедово — работают по специальному регламенту. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов через онлайн-табло авиагаваней, так как возможны корректировки в расписании.

Несколько атак ночью было и по Севастополю. Там за ночь уничтожили 13 дронов. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города», — сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Налеты отражали в Ростовской области. По информации губернатора Юрия Слюсаря, около 15 дронов сбили в пяти районах региона: Кашарском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Каменском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Обновлено 8:54 (мск): За ночь над Россией уничтожили 453 беспилотника самолетного типа. Дроны сбили территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.