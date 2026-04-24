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Весна Цветущий Ярославль. Рассказываем, где искать сакуру в городе

Цветущий Ярославль. Рассказываем, где искать сакуру в городе

Несколько интересных локаций, где стоит погулять в выходные

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Завораживающие цветы сакуры | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗавораживающие цветы сакуры | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Завораживающие цветы сакуры

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В конце апреля в Ярославле зацвела сакура, абрикос и, конечно, тюльпаны. Несмотря на капризы природы, нежные цветы показались во всей красе.

Самыми популярными локациями с цветущими деревьями в городе являются ботанический сад ЯГПУ, сад при Музее зарубежного искусства и берег у Толбухинского моста.

Предлагаем полюбоваться цветущим городом в фоторепортаже 76.RU.

В ботаническом саду ЯГПУ сакура находится в тематической зоне | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ботаническом саду ЯГПУ сакура находится в тематической зоне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ботаническом саду ЯГПУ сакура находится в тематической зоне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как попасть в ботанический сад

Ботанический сад ЯГПУ им. К. Д. Ушинского можно посетить с экскурсией-лекцией, для этого нужно приобрести билет на входе (Которосльная наб., 46г). Стоимость билета — 500 рублей, оплата наличными. Количество участников одной экскурсии до 20 человек. Время проведения лекций: 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Предварительная запись обязательна по телефону.

Помимо цветущих деревьев, можно насладиться видом сада, оформленного в японском стиле | Источник: Александр Куренной / 76.RUПомимо цветущих деревьев, можно насладиться видом сада, оформленного в японском стиле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Помимо цветущих деревьев, можно насладиться видом сада, оформленного в японском стиле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ботаническом саду можно увидеть сакуру, а также разнообразные клумбы и цветы. У моста, со стороны Красноперекопского района, также можно найти несколько живописных цветущих деревьев. Но будьте готовы к очередям: желающих сфотографироваться здесь немало.

Где еще цветет сакура

  • Сад при музее зарубежного искусства, вход свободный. Адрес: Советская площадь, дом 2. График работы: с 10:00 до 22:00.

  • берег Которосли, у Толбухинского моста, со стороны Красноперекопского района. Правда, по словам местных, здесь растет не сакура, а абрикос.

Клумбы с тюльпанами и другими растениями можно найти в «Рождественском саду», он был создан местными жителями во дворе жилого дома на улице Кедрова, 3/8. Неравнодушные ярославцы превратили заброшенный двор в уютное место для отдыха.

Шмель уже вовсю занят работой | Источник: Александр Куренной / 76.RUШмель уже вовсю занят работой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шмель уже вовсю занят работой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В саду представлено множество растений и цветов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ саду представлено множество растений и цветов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В саду представлено множество растений и цветов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вторая локация находится недалеко от Толбухинского моста со стороны Красноперекопского района | Источник: Александр Куренной / 76.RUВторая локация находится недалеко от Толбухинского моста со стороны Красноперекопского района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вторая локация находится недалеко от Толбухинского моста со стороны Красноперекопского района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Очень нежный и приятный цвет | Источник: Александр Куренной / 76.RUОчень нежный и приятный цвет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Очень нежный и приятный цвет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сделать удачный снимок отдельной веточки довольно непросто | Источник: Александр Куренной / 76.RUСделать удачный снимок отдельной веточки довольно непросто | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сделать удачный снимок отдельной веточки довольно непросто

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одна из клумб в «Рождественском саду» | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдна из клумб в «Рождественском саду» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одна из клумб в «Рождественском саду»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тюльпаны во всей своей красе! | Источник: Александр Куренной / 76.RUТюльпаны во всей своей красе! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тюльпаны во всей своей красе!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красивая парочка | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасивая парочка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красивая парочка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для планирования прогулки по городу советуем обратить внимание на актуальный прогноз погоды.

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Комментарии
11
Гость
25 апреля, 13:04
А не кажется ли вам, что эта сакура раньше называлась вишней?
Гость
24 апреля, 23:21
В Ярославле цена в Ботанический сад очень завышена, а он маленький, растений немного (климат не позволяет). Откуда такая цена? К примеру Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко в Краснодаре - вход бесплатно для всех. Стоимость посещения ботанического в Минске в 390 российских руб.(много льгот). А эти ботанические сады в сравнение не идут с нашим. Похоже у нас скоро за посещение Стрелки будут деньги брать. Не город, а обдираловка.!
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