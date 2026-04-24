Цветущий Ярославль. Рассказываем, где искать сакуру в городе

Завораживающие цветы сакуры Источник: Александр Куренной / 76.RU

В конце апреля в Ярославле зацвела сакура, абрикос и, конечно, тюльпаны. Несмотря на капризы природы, нежные цветы показались во всей красе.

Самыми популярными локациями с цветущими деревьями в городе являются ботанический сад ЯГПУ, сад при Музее зарубежного искусства и берег у Толбухинского моста.

Предлагаем полюбоваться цветущим городом в фоторепортаже 76.RU.

В ботаническом саду ЯГПУ сакура находится в тематической зоне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как попасть в ботанический сад

Ботанический сад ЯГПУ им. К. Д. Ушинского можно посетить с экскурсией-лекцией, для этого нужно приобрести билет на входе (Которосльная наб., 46г). Стоимость билета — 500 рублей, оплата наличными. Количество участников одной экскурсии до 20 человек. Время проведения лекций: 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Предварительная запись обязательна по телефону.

Помимо цветущих деревьев, можно насладиться видом сада, оформленного в японском стиле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ботаническом саду можно увидеть сакуру, а также разнообразные клумбы и цветы. У моста, со стороны Красноперекопского района, также можно найти несколько живописных цветущих деревьев. Но будьте готовы к очередям: желающих сфотографироваться здесь немало.

Где еще цветет сакура Узнать Сад при музее зарубежного искусства, вход свободный. Адрес: Советская площадь, дом 2. График работы: с 10:00 до 22:00.

берег Которосли, у Толбухинского моста, со стороны Красноперекопского района. Правда, по словам местных, здесь растет не сакура, а абрикос.

Клумбы с тюльпанами и другими растениями можно найти в «Рождественском саду», он был создан местными жителями во дворе жилого дома на улице Кедрова, 3/8. Неравнодушные ярославцы превратили заброшенный двор в уютное место для отдыха.

Шмель уже вовсю занят работой Источник: Александр Куренной / 76.RU

В саду представлено множество растений и цветов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вторая локация находится недалеко от Толбухинского моста со стороны Красноперекопского района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Очень нежный и приятный цвет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сделать удачный снимок отдельной веточки довольно непросто Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одна из клумб в «Рождественском саду» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тюльпаны во всей своей красе! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красивая парочка Источник: Александр Куренной / 76.RU