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Город После публикации 76.RU участнику СВО из Ярославля, живущему в аварийном доме, предоставили квартиру

После публикации 76.RU участнику СВО из Ярославля, живущему в аварийном доме, предоставили квартиру

В прокуратуре сделали заявление

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Участнику СВО предоставили жилье | Источник: прокуратура Ярославской области Участнику СВО предоставили жилье | Источник: прокуратура Ярославской области

Участнику СВО предоставили жилье

Источник:

прокуратура Ярославской области

Участнику СВО Николаю Людину, который ранее остался один в аварийном доме, предоставили жилье. Он рассказал 76.RU о своей ситуации. Прокуратура Ленинского района после этой публикации провела проверку о нарушении жилищных прав участника СВО.

«Мне сегодня показали в Брагино вариант, мне понравилось. Вот теперь оформлять, но ключи еще не дали. Я благодарен от чистого сердца, что всё так быстро получилось», — рассказал Николай Люлин в беседе с 76.RU.

Напомним, Николай остался один в двухэтажке на Свердлова. Он давно мечтал выбраться из аварийного дома. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а в 2023-м вернулся и стал жить на две квартиры. Как рассказал сам Николай, в Брагине живет его больная мама.

«С учетом статуса мужчины органы местного самоуправления при активном участии прокуратуры подобрали ему жилье в Дзержинском районе города Ярославля, недалеко от матери, за которой он осуществляет уход», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Николаю предоставили квартиру

Источник:

прокуратура Ярославской области

Дом был признан аварийным в 2015 году. Его жителей должны были расселить до конца 2025 года.

«Я являюсь участником СВО и долгое время проживал в аварийном доме. Благодаря оперативному вмешательству мне была предоставлена квартира в Дзержинском районе», — сообщил Николай в видео от прокуратуры Ярославской области.

Расселение дома осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019–2025 годы. Жильцам, занимающим комнаты по договорам социального найма, будут предоставлены квартиры в строящемся 100-квартирном доме на ул. Колышкина г. Ярославля. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, перегородок, внутренних инженерных сетей, теплоснабжения, отделочные работы.

В настоящее время готовится пакет документов для подписания договора социального найма. Николаю предоставлена квартира в доме по улице Елены Колесовой.

Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, окончательное восстановление прав участника специальной военной операции поставлено на контроль.

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