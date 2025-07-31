После публикации 76.RU участнику СВО из Ярославля, живущему в аварийном доме, предоставили квартиру

Участнику СВО предоставили жилье Источник: прокуратура Ярославской области

Участнику СВО Николаю Людину, который ранее остался один в аварийном доме, предоставили жилье. Он рассказал 76.RU о своей ситуации. Прокуратура Ленинского района после этой публикации провела проверку о нарушении жилищных прав участника СВО.

«Мне сегодня показали в Брагино вариант, мне понравилось. Вот теперь оформлять, но ключи еще не дали. Я благодарен от чистого сердца, что всё так быстро получилось», — рассказал Николай Люлин в беседе с 76.RU.

Напомним, Николай остался один в двухэтажке на Свердлова. Он давно мечтал выбраться из аварийного дома. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а в 2023-м вернулся и стал жить на две квартиры. Как рассказал сам Николай, в Брагине живет его больная мама.

«С учетом статуса мужчины органы местного самоуправления при активном участии прокуратуры подобрали ему жилье в Дзержинском районе города Ярославля, недалеко от матери, за которой он осуществляет уход», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Николаю предоставили квартиру Источник: прокуратура Ярославской области

Дом был признан аварийным в 2015 году. Его жителей должны были расселить до конца 2025 года.

«Я являюсь участником СВО и долгое время проживал в аварийном доме. Благодаря оперативному вмешательству мне была предоставлена квартира в Дзержинском районе», — сообщил Николай в видео от прокуратуры Ярославской области.

Расселение дома осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019–2025 годы. Жильцам, занимающим комнаты по договорам социального найма, будут предоставлены квартиры в строящемся 100-квартирном доме на ул. Колышкина г. Ярославля. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, перегородок, внутренних инженерных сетей, теплоснабжения, отделочные работы.

В настоящее время готовится пакет документов для подписания договора социального найма. Николаю предоставлена квартира в доме по улице Елены Колесовой.