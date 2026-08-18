Цвет — не главное: 10 видов Ярославля от профессионального фотографа, которые вас удивят
Наша новая рубрика — «Глазами фотографа»
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«Глазами фотографа» — новая рубрика, в которой мы будем показывать город через объектив фотокорреспондента 76.RU Александра Куренного. В таких подборках — знакомые улицы, дома и дворы, на которые мы часто не обращаем внимания. Но то, мимо чего обычный прохожий пройдет, не задумываясь, в объективе фотографа может превратиться в вау-кадр. Всё благодаря игре света и тени, цвету, деталям и композиции.
В первом выпуске предлагаем посмотреть на Ярославль без ярких красок. Собрали 10 черно-белых кадров, в которых главными героями становятся свет и тени, линии, силуэты и небольшие детали городской жизни.