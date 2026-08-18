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Город Глазами фотографа Фоторепортаж Цвет — не главное: 10 видов Ярославля от профессионального фотографа, которые вас удивят

Цвет — не главное: 10 видов Ярославля от профессионального фотографа, которые вас удивят

Наша новая рубрика — «Глазами фотографа»

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Подборка интересных с точки зрения фотографии кадров: здесь важны не только сюжеты, но и композиция | Источник: Александр Куренной / 76.RUПодборка интересных с точки зрения фотографии кадров: здесь важны не только сюжеты, но и композиция | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Подборка интересных с точки зрения фотографии кадров: здесь важны не только сюжеты, но и композиция

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Глазами фотографа» — новая рубрика, в которой мы будем показывать город через объектив фотокорреспондента 76.RU Александра Куренного. В таких подборках — знакомые улицы, дома и дворы, на которые мы часто не обращаем внимания. Но то, мимо чего обычный прохожий пройдет, не задумываясь, в объективе фотографа может превратиться в вау-кадр. Всё благодаря игре света и тени, цвету, деталям и композиции.

В первом выпуске предлагаем посмотреть на Ярославль без ярких красок. Собрали 10 черно-белых кадров, в которых главными героями становятся свет и тени, линии, силуэты и небольшие детали городской жизни.

Тень от моста делит кадр пополам, а человек, оказавшийся на солнце, становится самой яркой точкой, притягивающей взгляд | Источник: Александр Куренной / 76.RUТень от моста делит кадр пополам, а человек, оказавшийся на солнце, становится самой яркой точкой, притягивающей взгляд | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тень от моста делит кадр пополам, а человек, оказавшийся на солнце, становится самой яркой точкой, притягивающей взгляд

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ровные ряды окон и строгие линии фасада оживляет человек, выглядывающий из окна | Источник: Александр Куренной / 76.RUРовные ряды окон и строгие линии фасада оживляет человек, выглядывающий из окна | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ровные ряды окон и строгие линии фасада оживляет человек, выглядывающий из окна

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Темный силуэт ребенка в шляпе, сидящего на перекладине, выделяется на фоне яркого неба | Источник: Александр Куренной / 76.RUТемный силуэт ребенка в шляпе, сидящего на перекладине, выделяется на фоне яркого неба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Темный силуэт ребенка в шляпе, сидящего на перекладине, выделяется на фоне яркого неба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Среди множества деталей окружающих фасадов особенно выделяется девочка, бегущая по центру улицы в солнечном свете | Источник: Александр Куренной / 76.RUСреди множества деталей окружающих фасадов особенно выделяется девочка, бегущая по центру улицы в солнечном свете | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди множества деталей окружающих фасадов особенно выделяется девочка, бегущая по центру улицы в солнечном свете

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Коты хороши в любом цвете | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоты хороши в любом цвете | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты хороши в любом цвете

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тень проходит через кадр по диагонали, а летящая птица на фоне облаков добавляет композиции динамики | Источник: Александр Куренной / 76.RUТень проходит через кадр по диагонали, а летящая птица на фоне облаков добавляет композиции динамики | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тень проходит через кадр по диагонали, а летящая птица на фоне облаков добавляет композиции динамики

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Моросящий дождь окутывает двор легкой дымкой, добавляя снимку особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RUМоросящий дождь окутывает двор легкой дымкой, добавляя снимку особую атмосферу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Моросящий дождь окутывает двор легкой дымкой, добавляя снимку особую атмосферу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мрачное небо зажато между высотками, соединенными проводами | Источник: Александр Куренной / 76.RUМрачное небо зажато между высотками, соединенными проводами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мрачное небо зажато между высотками, соединенными проводами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кадр, построенный на минимализме: ничего лишнего, только главное | Источник: Александр Куренной / 76.RUКадр, построенный на минимализме: ничего лишнего, только главное | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кадр, построенный на минимализме: ничего лишнего, только главное

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Свет и тень подчеркивают угол здания, добавляя кадру глубины и объема | Источник: Александр Куренной / 76.RUСвет и тень подчеркивают угол здания, добавляя кадру глубины и объема | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Свет и тень подчеркивают угол здания, добавляя кадру глубины и объема

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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