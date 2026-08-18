Цвет — не главное: 10 видов Ярославля от профессионального фотографа, которые вас удивят

«Глазами фотографа» — новая рубрика, в которой мы будем показывать город через объектив фотокорреспондента 76.RU Александра Куренного. В таких подборках — знакомые улицы, дома и дворы, на которые мы часто не обращаем внимания. Но то, мимо чего обычный прохожий пройдет, не задумываясь, в объективе фотографа может превратиться в вау-кадр. Всё благодаря игре света и тени, цвету, деталям и композиции.