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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта — как ходит транспорт

В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта — как ходит транспорт

Какие рейсы временно не выполняются

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В Ярославле временно изменили автобусные маршруты | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле временно изменили автобусные маршруты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле временно изменили автобусные маршруты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Из-за перекрытия Московского проспекта в Ярославле утром 19 августа в городе изменили маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку трассы М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

«Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Пути объезда при ограничениях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПути объезда при ограничениях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
По направлению в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПо направлению в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление на Кострому из Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Кострому из Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Еще один вариант объезда в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЕще один вариант объезда в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Напомним, ранним утром 19 августа в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Жителей региона попросили соблюдать спокойствие, при нахождении на улице покинуть открытые участки и постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

В помещениях необходимо зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Тем временем в ярославском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации 19 августа в 3:30.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Маршрут Беспилотная опасность
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Комментарии
3
Гость
20 часов
Спасибо, понял. Надеюсь к 8 утра уже все откроют.
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Гость
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