В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта — как ходит транспорт

В Ярославле временно изменили автобусные маршруты Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за перекрытия Московского проспекта в Ярославле утром 19 августа в городе изменили маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку трассы М-8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

«Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Напомним, ранним утром 19 августа в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Жителей региона попросили соблюдать спокойствие, при нахождении на улице покинуть открытые участки и постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

В помещениях необходимо зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.