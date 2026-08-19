Торговые центры закрываются один за другим — что будет с пустующими моллами

До конца 2027 года полностью прекратят работу 150–250 ТРК (архивный кадр) Источник: Ирина Порозова / E1.RU

Владельцы торговых комплексов не справляются с падением посещаемости и уходом покупателей на маркетплейсы. В ближайшие 2–3 года до 10% моллов могут исчезнуть или полностью сменить формат. У бизнесменов есть несколько вариантов спасти свой бизнес. Об этом заявил глава Российского Союза Торговых Центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

«Торговые центры постепенно будут становиться не столько местом для обычных покупок, сколько пространством, где можно отдохнуть или получить уникальные услуги. Человек может приехать туда ради ресторана, фитнеса или кинотеатра, а покупку одежды, бытовой техники и других товаров оформить через интернет», — подчеркнул Войцеховский.

В настоящий момент торговые центры уходят от концепции банального шопинга, который массово перемещается в интернет. Их перестраивают в досуговые центры с упором на точки общепита, спортивные клубы и развлечения. Ярким примером служит московский ТЦ «Тройка», где новый владелец сокращает торговые залы ради культурных и гастрономических локаций, пишут «Известия».

Второй путь для нерентабельных моллов — снос под альтернативную застройку. Формат земельных участков под торговлю часто уступает по доходности другим проектам. Владельцы ликвидируют ТЦ, если потенциальная прибыль от строительства жилых комплексов на этом участке или офисов перекрывает затраты на снос, строительство, финансирование и новые согласования.

По сведениям издания, в ближайшие 2–3 года около 10% российских ТЦ (из общего числа в 8 тысяч) могут закрыться или полностью изменить свою концепцию. По оценкам аналитиков, до конца 2027 года переформатированию подвергнутся порядка 500–700 объектов.