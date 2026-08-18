Арбуз с сыром — лучшее летнее сочетание: от этих легких салатов невозможно оторваться

Арбуз особенно хорош летом в жару Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Лето — время сладких и сочных арбузов. Проходя мимо лотка, так и хочется взять уже разрезанный кусочек, чтобы не нести тяжелую ягоду или просто убедиться в ее спелости. Но специалисты категорически советуют этого не делать. Разрезанный плод — идеальная среда для бактерий. Вы не знаете, каким ножом его резали.

Главные правила безопасной покупки:

Берите только целые плоды. Никаких трещин, вмятин или надрезов. Кожура должна быть чистой и твердой. Обходите стороной стихийные рынки вдоль дорог. Арбуз впитывает в себя всё, включая тяжелые металлы из выхлопных газов машин. Дома обязательно помойте арбуз теплой водой с мылом. Это самый простой способ убрать грязь и микробы с кожуры, чтобы они не попали внутрь при разрезании. Если вы не съели арбуз сразу, плотно закройте срез пищевой пленкой и уберите в холодильник. Не оставляйте его на столе дольше чем на 2 часа.

Есть арбуз можно не просто так, а приготовив с ним вкусные салаты. Мы подготовили для вас 3 простых и полезных рецепта. мы подготовили 3 простых рецепта салата с ним.

Салат с арбузом, авокадо и фетой

Мякоть арбуза прекрасно сочетается с нежным сыром фета и авокадо. Если хотите сделать салат еще более необычным, слегка смажьте арбузные кусочки оливковым маслом и слегка обжарьте на гриле (по 2–3 минуты с каждой стороны до подпалин).

Ингредиенты:

арбуз — 200–250 г;

авокадо — 1 шт.;

сыр фета — 80 г;

красный лук — половинка;

листья мяты — 3–4 шт.;

оливковое мало — 2–3 ст. л.;

лайм или лимон — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Мякоть арбуза нарежьте крупными кубиками, авокадо — мелкими. Лук нарежьте тонкими кольцами. Смешайте все ингредиенты. Разложите по тарелкам, посыпьте раскрошенной фетой. Сделайте заливку, смешав оливковое масло, сок половины лайма или четвертинки лимона, соль, перец. Залейте салат. Дайте постоять пару минут. Перед подачей украсьте салат мятой.

Салат с арбузом, креветками и моцареллой

Арбуз с креветками — не пробовали? А зря. Это интересное сочетание не оставит равнодушным. Сыр придаст блюду нежную нотку, мед добавит сладость, а базилик — летнюю свежесть.

Ингредиенты:

арбуз — 500 г;

креветки — 450 г;

моцарелла — 200 г;

базилик свежий — 20 г;

оливковое масло — 6 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Очищенные креветки обжарьте до золотистой корочки с добавлением 1 ст. л. оливкового масла. Для заправки смешайте лимонный сок, оставшееся оливковое масло, мед, соль и перец. Арбуз нарежьте средними кубиками, переложите в глубокую чашку. Добавьте моцареллу, креветки. Полейте салат заправкой. Сверху украсьте базиликом.

Салат с арбузом, помидорами черри и руколой

С арбузом сочетается практически любая зелень. Мы остановились на руколе. При желании ее можно заменить на листья любого салата.

Ингредиенты:

арбуз — 250–300 г;

помидоры черри — около 200 г;

рукола — 1 упаковка;

сыр фета — 130 г;

красный лук — 1 шт.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление: