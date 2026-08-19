Четыре беспилотника сбили над Ярославской областью

Четыре беспилотника ликвидированы над Ярославской областью 19 августа.
«Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все 4 беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:42.
Он добавил, что подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указал Михаил Евраев.
Также власти напомнили, что при обнаружении фрагментов беспилотников не нужно к ним приближаться, рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. Надо отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об местонахождении фрагментов по телефону 112.
Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.
Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, изменили маршруты движения общественного транспорта. В начале седьмого утра дорога была открыта, движение восстановлено.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев