Четыре беспилотника сбили над Ярославской областью

Над Ярославской областью сбили 4 беспилотника Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Четыре беспилотника ликвидированы над Ярославской областью 19 августа.

«Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все 4 беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:42.

Он добавил, что подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указал Михаил Евраев.

Также власти напомнили, что при обнаружении фрагментов беспилотников не нужно к ним приближаться, рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. Надо отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об местонахождении фрагментов по телефону 112.

Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.