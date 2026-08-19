НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

ю-з.

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Четыре беспилотника сбили над Ярославской областью

Четыре беспилотника сбили над Ярославской областью

Подробности атаки на регион

4 832
Над Ярославской областью сбили 4 беспилотника | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНад Ярославской областью сбили 4 беспилотника | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над Ярославской областью сбили 4 беспилотника

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Четыре беспилотника ликвидированы над Ярославской областью 19 августа.

«Атака вражеских БПЛА отражена. Ликвидированы все 4 беспилотника. Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:42.

Он добавил, что подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указал Михаил Евраев.

Также власти напомнили, что при обнаружении фрагментов беспилотников не нужно к ним приближаться, рядом с ними нельзя пользоваться телефонами. Надо отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об местонахождении фрагментов по телефону 112.

Напомним, в 4:21 в регионе на улицах завыли сирены, была объявлена беспилотная опасность.

Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой, изменили маршруты движения общественного транспорта. В начале седьмого утра дорога была открыта, движение восстановлено.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ликвидация БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
72
Гость
4 часа
Боюсь сглазить, но и прежде отличная работа нашего ярославского ПВО стала в последнее время превосходной. Спасибо, воины ПВО! Удачи вам.
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

8 часов
Спасибо ПВО!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Рекомендуем