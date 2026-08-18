Патриарх Кирилл отслужил молебен в честь повторного обретения мощей Дмитрия Донского

Патриарх Кирилл возглавил молебен у открытых мощей (архивный кадр) Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Во время реставрации в Архангельском соборе в Москве обнаружены мощи Дмитрия Донского. Патриарх Кирилл совершил у них молебен. Владыка назвал находку предзнаменованием.

«Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского — важный символ для страны в разгар войны. Это знак: будет победа. Святой благоверный князь Дмитрий Донской — человек великого мужества, глубокой веры, милосердия, любви к окружающим», — отметил патриарх.

Летом 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля проводили экстренные противоаварийные работы из-за угрозы разрушения надгробий и проседания пола над великокняжескими захоронениями. В процессе ремонта специалисты нашли три саркофага, в одном из которых покоился князь Дмитрий Донской. Проведенная археологическая экспертиза полностью подтвердила подлинность найденных останков.

Патриарх Кирилл распорядился освидетельствовать святыню. Часть мощей передадут для поклонения верующих.