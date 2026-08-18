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Религия Патриарх Кирилл отслужил молебен в честь повторного обретения мощей Дмитрия Донского

Патриарх Кирилл отслужил молебен в честь повторного обретения мощей Дмитрия Донского

Обнаружение частиц стало историческим событием

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Патриарх Кирилл возглавил молебен у открытых мощей (архивный кадр) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПатриарх Кирилл возглавил молебен у открытых мощей (архивный кадр) | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Патриарх Кирилл возглавил молебен у открытых мощей (архивный кадр)

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Во время реставрации в Архангельском соборе в Москве обнаружены мощи Дмитрия Донского. Патриарх Кирилл совершил у них молебен. Владыка назвал находку предзнаменованием.

«Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского — важный символ для страны в разгар войны. Это знак: будет победа. Святой благоверный князь Дмитрий Донской — человек великого мужества, глубокой веры, милосердия, любви к окружающим», — отметил патриарх.

Летом 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля проводили экстренные противоаварийные работы из-за угрозы разрушения надгробий и проседания пола над великокняжескими захоронениями. В процессе ремонта специалисты нашли три саркофага, в одном из которых покоился князь Дмитрий Донской. Проведенная археологическая экспертиза полностью подтвердила подлинность найденных останков.

Патриарх Кирилл распорядился освидетельствовать святыню. Часть мощей передадут для поклонения верующих.

Московский князь Дмитрий Иванович, начавший править еще ребенком, прославился как выдающийся правитель и защитник Руси. При нем в Москве построили первый белокаменный Кремль, а в 1380 году русские войска под его командованием разгромили ордынскую армию в Куликовской битве. Эта победа развеяла миф о непобедимости Орды, сплотила народ и принесла князю прозвище Донской.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Мощи Молебен Дмитрий Донской Патриарх Кирилл
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18 августа, 19:50
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