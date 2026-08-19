Завыли сирены: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 19 августа в Ярославле завыла сирена. Одновременно с этим в регионе объявили беспилотную опасность.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 4:19.

По словам главы региона, учреждения в области работают в штатном режиме.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — обратился к ярославцам губернатор.

В целях безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — рассказал губернатор.