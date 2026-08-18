Высшее образование хотят сделать бесплатным: новости 18 августа

Высшее образование предложили сделать бесплатным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 августа.

Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму

Партия «Яблоко» не будет участвовать в выборах в Госдуму по федеральному округу: ее исключили из избирательного бюллетеня. Теперь в списке останется всего десять партий.

Такое решение приняли после того, как Верховный суд РФ отменил регистрацию федерального списка «Яблока». Иск подала партия «Родина», суд первой инстанции удовлетворил его 10 августа, а 17 августа апелляцию «Яблока» отклонили. После этого решение стало окончательным. Теперь партия планирует подать жалобу в президиум Верховного суда.

Десять партий — это минимальное число участников в федеральном бюллетене за всю историю выборов в Госдуму. Например, в 1995 году в списке было 43 партии, в 2007‑м — 11, а в 2016 и 2021 годах — по 14.

Минпросвещения установило нормы учебной нагрузки для школьников

Минпросвещения определило максимально допустимую учебную нагрузку для школьников. Министерство регламентировало продолжительность уроков и их количество в течение дня.

Для первоклассников нагрузка меняется в зависимости от периода обучения.

Особенности нагрузки для первоклассников

В сентябре и октябре — не больше трех уроков в день;

в ноябре и декабре — до четырех уроков ежедневно.

Продолжительность одного урока в первые месяцы учебы — 35 минут, а с января по май ее увеличивают до 40 минут. При этом раз в неделю допустимо проводить пять уроков — дополнительным становится физкультура.

Для школьников других параллелей установили такие лимиты:

2–4‑е классы — не более пяти уроков в день (раз в неделю допускается шесть занятий — за счет урока физкультуры);

5–6‑е классы — максимум шесть уроков ежедневно;

7–11‑е классы — не свыше семи уроков в день.

Дети и взрослые массово отравились в детском саду

В детском саду в Сахалинской области произошло массовое отравление: недомогание почувствовали более 30 человек, в том числе дети и взрослые. Об этом сообщили в администрации города.

По данным Минздрава региона, до десяти человек были госпитализированы. Еще 13 детей направлены на амбулаторное лечение. На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и берут необходимые пробы.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Visa и Mastercard могут исчезнуть

Карты Visa и Mastercard могут полностью исчезнуть с российского рынка к концу следующего года. Такую оценку дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, люди всё активнее переходят на альтернативные платежные инструменты. Кроме того, Аксаков указал на снижение уровня безопасности карт Visa и Mastercard: из‑за устаревших сертификатов их использование несет определенные риски для владельцев.

Пассажиров ждут важные изменения с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве, рассказали в Минтрансе.

Пассажиры электричек смогут возвращать билеты онлайн, без обращения в кассу. А перевозчики поездов дальнего следования будут обязаны уведомлять пассажиров об изменении условий поездки, например о смене расписания.

Для пассажиров с инвалидностью вводят дополнительные гарантии: в приоритетном порядке будут предоставлять места тем, кто пользуется креслами‑колясками, а также закрепят требования к обслуживанию в аэропортах и на борту, включая сопровождение и организацию помощи.

Также с 1 сентября смягчаются требования к здоровью внешних пилотов гражданских беспилотников — это, в частности, поможет с трудоустройством ветеранам СВО с опытом управления дронами.

В массовой аварии в Турции пострадали туристы

В Турции на трассе Д‑400 (на маршруте Аланья — Манавгат) произошла крупная авария с участием трех микроавтобусов и трех машин. По данным телеканала TRT Haber, в ДТП пострадали как минимум 17 человек.

Вокруг места ДТП собралась толпа Источник: TRT Haber

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель одного из микроавтобусов наехал на машину, которая остановилась на красный. В итоге в цепочку столкновений попали в общей сложности шесть транспортных средств.

Одна из пострадавших, туристка с Украины, рассказала полиции, что, по ее мнению, водитель микроавтобуса уснул за рулем, из‑за чего и произошла массовая авария. Отмечается, что среди участников аварии россиян не было.

Европу охватили пожары из-за аномальной жары

Экстремальная жара спровоцировала разрушительные пожары в ряде европейских стран. Огонь охватил десятки тысяч гектаров лесов и полей.

Греция. На острове Саламин горят два очага (возле Перистерии и Селинии), огонь угрожает жилым домам. Погибли два человека, пятеро госпитализированы. К тушению привлечены 146 пожарных, техника, самолеты и вертолеты;

Хорватия. У города Омиш пожар охватил более 1000 га, погиб один человек, пострадали свыше 40. Эвакуированы около 1200 человек. В тушении участвуют 286 пожарных и 90 спецмашин;

Бельгия. В заповеднике Высокие Фены горит 3000 га — это крупнейший пожар в истории страны. Огонь движется к границе с Германией. Эвакуировано около 600 человек, в ликвидации участвуют свыше 250 специалистов, в том числе пожарные из Бельгии, Германии и Люксембурга;

Франция. В департаменте Ланды из Люглона эвакуировали более 650 человек: огонь охватил почти 1100 га соснового леса. В тушении задействованы около 500 пожарных и шесть воздушных судов;

Великобритания. В Уэст‑Мидлендсе пожар уничтожил около 20 домов (площадь — 200 га), в Англии и Уэльсе тушат четыре крупных очага. Из‑за засухи введены ограничения на потребление воды.

Топ-менеджер Генбанка погиб в ДТП в центре Москвы

Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Тверской‑Ямской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичных оперативных служб.

По данным Mash, Дмитрий Ларин управлял мотоциклом. Он столкнулся с автомобилем скорой помощи. Полученные топ‑менеджером травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Генбанке Ларин отвечал за информационную безопасность, IT, операционный блок, риск‑менеджмент и смежные направления.

Высшее образование хотят сделать бесплатным

В Госдуме прозвучало предложение сделать среднее, специальное и первое высшее образование бесплатным. С такой инициативой выступил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков на форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».