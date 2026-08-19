Яблочный Спас в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Яблоки в этот день освящают в церквях Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Яблочный Спас в 2026 году и великий христианский двунадесятый праздник Преображение Господне отмечаются сегодня, 19 августа. Считается, что в этот день начинается переход от летней погоды к осенней. Стоит ждать всё более прохладных ночей и осадков. Есть несколько традиций, которые стоит соблюсти в этот день.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Преображение Господне — один из великих христианских двунадесятых праздников. В этот день вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос явился во всём своем божественном величии перед тремя учениками на горе Фавор.

Основные запреты связаны с работой и едой. Нельзя есть яблоки до освящения, а также скоромную пищу.

В Яблочный Спас нельзя тяжело работать, шить, вязать, заниматься строительством. Не стоит убивать и насекомых в этот день. Запрещено ссориться и сквернословить, а также устраивать шумные застолья.

Что желательно сделать в Яблочный Спас

Верующие христиане должны посетить праздничную службу, освятить урожай и навестить могилы предков, оставить там освященные яблоки.

Стоит проявить в этот день милосердие и угостить нуждающихся постными праздничными блюдами. В этот день принято готовить постные пироги с яблоками.

Как привлечь удачу и богатство

Одна из самых известных традиций — загадать желание на первый укус. При первом укусе освященного яблока стоит подумать о заветном. Это поможет привлечь и удачу. Также стоит выдавить немного сока на землю.