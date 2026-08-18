На лед вышли молодые: как «Локомотив» провел первый матч предсезонки — обзор

В Ярославле прошел первый товарищеский матч Источник: Александр Куренной / 76.RU

18 августа в Ярославле на льду «Арены 2000» состоялся первый предсезонный матч основной команды. В гости к действующему чемпиону приехало нижегородское «Торпедо». Об итогах первой игры предсезонной подготовки — в материале 76.RU.

Состав Квартальнова

Состав «Локомотива» в первом товарищеском матче Источник: ХК «Локомотив» / MAX

Для нижегородцев это была уже вторая игра в период летних сборов, возможно, поэтому состав гостей был практически близок к оптимальному. Ярославцы же, наоборот, решили проверить большую группу молодых ребят. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил на матч девять игроков 2006 года рождения и младше.

Место в воротах «железнодорожников» занял Алексей Мельничук. Неожиданным моментом стало и то, что хозяева вышли на лед в гостевом комплекте формы, украшенной золотыми шевронами в честь победы в Кубке Гагарина. Нижегородцы же показались в ярко-оранжевом комплекте, что несвойственно для гостевых команд.

Состав ХК «Торпедо» на матче в Ярославле Источник: ХК Торпедо / vk.com

Начали активно, но пропустили

Стартовый отрезок матча ярославцы начали активно. У ряда хоккеистов «Локомотива» были моменты у ворот соперника. Свои шансы не смогли воплотить в заброшенные шайбы нападающие Джованни Фьоре и Кирилл Емельянов. Позже счет встречи все же открыли нижегородцы. Первым распечатать ворота «Локомотива», которые защищал Мельничук, смог Сергей Голоднюк, находящийся на пробном контракте в «Торпедо».

Далее ярославская команда получила большинство, но создать опасный момент у ворот гостей действующий чемпион не смог. Стоит отметить, что в неравных составах у «Торпедо» играл экс-форвард «Локомотива» Павел Красковский, который перешел в нижний Новгород в межсезонье. Под конец первой двадцатиминутки нововведение в правилах за задержку шайбы руками сыграло за гостей, и уже нижегородцы получили шанс поиграть в численном преимуществ. До конца периода увеличить разрыв в счете они не смогли.

Красковский ушел из «Локомотива» в июне 2026 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая шайба новичка

Во втором периоде обе команды еще раз разменялись удалениями. Сначала в большинстве поиграли ярославцы, а затем нижегородцы. Активность хозяев в нападении постепенно затихала, и главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов начал менять нападающих.

К слову, хоккеисты основного состава «Локомотива» следили за игрой с трибун, после начала второго периода их показали на кубе, что вызвало бурную реакцию среди болельщиков.

На самой площадке в этот момент «Локомотив» получил третий шанс сыграть в большинстве в матче, и на этот раз попытка оказалась успешной. Новичок ярославцев Джованни Фьоре проконтролировал отскок шайбы от вратаря соперника и был первым на добивании. Ассистировали канадцу Денис Алексеев и Даниил Мисюль. Последние минуты периода запомнились яркими спасениями вратаря «железнодорожников» Алексея Мельничука, который оставил команду в игре.

Фактор молодых

К третьему периоду хоккеисты стали медленнее. В моменте ярославцы начали действовать неаккуратно, хватая одно удаление за другим. За несколько секунд до конца основного времени Егор Сурин получил хороший момент, чтобы вырвать победу для «Локомотива», но вратарь нижегородцев Костин был на высоте. Встреча перешла в овертайм, где хозяевам выпала возможность сыграть в большинстве. Упустив шанс реализовать лишнего, игра зашла в серию послематчевых бросков.

Тренерский штаб «железнодорожников» доверил исполнение буллитов молодым. Свою попытку реализовал Матвей Котков. Нижегородцы же трижды не смогли пробить Алексея Мельничука. Игра завершилась победой «Локомотива» 2:1.

Автор победного буллита Матвей Котков рассказал о своём дебюте на взрослом уровне Источник: ХК «Локомотив»