«Первую коллекцию выпили при Горбачеве». Как пенсионер собрал «музей водки»

Пенсионер из Приангарья собрал коллекцию из 2835 бутылок водки Источник: предоставлено Иваном Киселевым

77-летний Иван Киселев живет в одном из поселков на севере Приангарья. У пенсионера необычное хобби — весь его дом заставлен стеллажами с бутылками водки. Эту коллекцию он начал собирать еще в начале 90-х, а сейчас она насчитывает почти 3 тысячи разных экземпляров, рассказывает «ИрСити».

«Не дам, так сожгут же»

Родился Иван Павлович в Пермской области, которая в советское время считалась еще регионом Урала. После окончания восьмого класса парень устроился на работу в Свердловской области, а затем отправился в армию — служил в Новосибирске. После армии переехал в Ангарск.

— Из Ангарска уже в составе Иркутского комсомольского ударного строительного отряда имени XVII съезда ВЛКСМ отправились на Западный участок БАМа, строить дорогу, жить в палатках, — вспоминает Иван Павлович.

Иван Павлович — один и строителей БАМа, и гордится этим Источник: предоставлено Иваном Киселевым

Работал бригадиром комплексной бригады, потом на пилораме и в столярном цехе — тоже бригадиром. Так, 52 года назад он и остался на всю жизнь на БАМе. Коллекционированием Иван Павлович увлекался всегда.

— У меня, видимо, предрасположенность к собирательству или коллекционированию. Я коллекционировал гербы городов, еще Советского Союза, 350 штук собрал. Потом виниловые пластинки, до сих пор стоят у меня, больше трехсот штук. А алкоголь начал коллекционировать в 1975-м, — вспоминает пенсионер.

Началось всё с редких бутылок вина, которые завозили на БАМ. Потом в СССР появились кубинские ромы. Такие экземпляры было даже жалко пить. Уже тогда Иван Павлович завел привычку покупать по две бутылки — «на пробу» и в коллекцию.

Коллекция у пенсионера богатая Источник: предоставлено Иваном Киселевым

— Нам привозили редкие вина, темный ром, иногда коньяки марочные. Я смотрю: интересные бутылки, начал собирать. Когда к власти Горбачев пришел, ввел «сухой закон», начался ажиотаж. Алкоголя не достанешь, ко мне все соседи бегали — к кому гости приехали или торжество — просили, умоляли. Давал, конечно, думал: «Не дам, так сожгут же». Ну и сам нет-нет. Да выпивал. Было в первой коллекции 370 бутылок. При Горбачеве мы ее и уничтожили, — смеется Иван Павлович.

«Как силы воли хватает?»

В 90-е пенсионер начал коллекционировать водку. Она, по его словам, неприхотливая.

— Вино даже в закрытой бутылке может выдохнуться. А водке хоть бы что. Самое главное, что хорошо закрытая. Вот у меня 2835 штук, где-то, ну, штук пять только выдохлись. Коллекция разнообразная, я собираю не по производителям, а по этикеткам. Есть полка с историческими личностями, есть со зверями, птицами, с юмористическими какими-то этикетками, — рассказывает пенсионер.

Весь дом — в стеллажах с бутылками Источник: предоставлено Иваном Киселевым

Иван Павлович не считает свою коллекцию дорогой. Да, есть дорогие бутылки — за 2–3 тысячи рублей, есть старые бутылки из конца 80-х. Цель пенсионера — не редкие или дорогие экземпляры, а общее разнообразие коллекции.

— Есть несколько казахских бутылок, китайских несколько. Много украинских и белорусских, — вспомнил Иван Павлович.

Друзья, родственники и гости удивляются необычной коллекции пенсионера.

— Все спрашивают: «Как силы воли хватает?» А мне нормально. Для гостей две-три бутылки не из коллекции всегда есть. Да стеллажи везде. Сам делал. В туалете, ванной, прихожей у меня стеллажи с бутылками. Друзья говорят: «Можно не прерывать застолье, только закуску с собой брать», — шутит пенсионер.

Все полки Иван Павлович сделал сам Источник: предоставлено Иваном Киселевым

Все стеллажи для коллекции, как опытный столяр, Иван Павлович делал сам.

«В Союзе водка была лучше»

С годами Ивану Павловичу всё сложнее найти водку, которой у него нет в коллекции. Да и ставить новые экземпляры уже почти некуда. Над продажей коллекции он не задумывался. Просто продавать водку он не может по закону, а желающих выкупить у него коллекцию пока не было.

— Да и погрузить это всё и увезти. Это большую машину нужно гнать. А я же не в городе, я в селе, на Севере. Продавать по одной я бы не стал, да и нельзя. И не купит никто: что, в магазине, что ли, водки нет? — рассуждает он.

Но, тут же оговаривается Иван Павлович, в СССР водка была лучше, чем сейчас.

— Раньше за качеством государство следило. В 1969 году, еще до коллекции, ездил в составе делегации молодежи с Урала в Москву. И там в экспортном магазине продавали экспортную водку. У нее вообще другой вкус. В СССР «Сибирская», например, была пожестче, «Пшеничная» — помягче. А еще была «андроповка» — самая дешевая. Я ее не брал. Сейчас кто во что горазд выпускает. Главное, чтобы не травились — а так пусть всякие водки будут, — рассуждает Иван Павлович.

О создании полноценного музея водки пенсионер тоже не думал, но идея эта ему тоже не близка.