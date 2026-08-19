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Лето Эксклюзив Цены снизились впервые за 6 лет. Как сирены и атаки БПЛА изменили летний сезон на главных курортах Черноморского побережья

Цены снизились впервые за 6 лет. Как сирены и атаки БПЛА изменили летний сезон на главных курортах Черноморского побережья

Поговорили об обстановке с летним отдыхом на юге России с туроператорами

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Сезон продолжается, несмотря ни на что | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСезон продолжается, несмотря ни на что | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сезон продолжается, несмотря ни на что

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Курортный сезон в Краснодарском крае проходит под вой сирен и взрывы над морем. В последнее время систему оповещения запускают в Анапе, Геленджике и Сочи несколько раз в неделю, а иногда и каждый день. На пляжах появились таблички с указателями ближайших укрытий. В Анапе, например, убежищами служат кафе и магазины в 300 метрах от пляжа.

Продолжился сезон и после трагедии в Архипо-Осиповке, где из-за падения обломков погибли семь человек, включая четырех детей, и еще более 50 пострадали. 93.RU спустя неделю после атаки побывал на курорте — туристы купались, как и раньше, руководствуясь поговоркой «Дважды в одно место не бахает». В соседнем Геленджике туристы тоже не из пугливых, многие уверенно говорят: «Нам не привыкать».

Вдобавок ко всему началась новая волна проблем с бензином, а еще продолжаются переносы и задержки рейсов в аэропортах.

Как изменился турпоток в этом сезоне на фоне всех этих событий и где дешевле отдыхать — 93.RU узнали у туроператоров.

«Небольшой спад»

Директор департамента продукта и бронирования туроператора «Мультитур» Евгения Кизей рассказала 93.RU, что атака в Архипо-Осиповке на спрос туристов на отдых в Краснодарском крае повлияла незначительно и коснулась только района Геленджика.

«Мы заметили небольшой спад продаж примерно на 5%, было несколько аннуляций на ближайшие заезды в Геленджике, но это не затронуло вторую половину августа и сентябрь. На других курортах отмен нет, но и новых заявок стало чуть меньше после трагедии», — говорит Евгения Кизей.

Такая обстановка была в Архипо-Осиповке уже на следующий день после атаки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТакая обстановка была в Архипо-Осиповке уже на следующий день после атаки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Такая обстановка была в Архипо-Осиповке уже на следующий день после атаки

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Про «некоторое количество отмен» сказал нам также вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Отмены — это всего несколько процентов от тех, кто планировал отдыхать во второй половине августа, ну то есть очень-очень немного. Во всяком случае, в целом сезон в Геленджике и окрестностях будет по итогу удачным. Изменения последних нескольких недель существенного влияния не оказали», — рассказал 93.RU Ромашкин.

Постоянные сирены во второй половине лета больше всего отразились на отдыхе в Сочи. Одна из причин — регулярные задержки в аэропорту на фоне беспилотной опасности. Тогда как, например, в Анапе аэропорт остается закрыт с начала военной операции, и отдыхающие уже привыкли добираться либо на поезде, либо на машине.

«От текущей ситуации турпоток в Анапе почти не пострадал, а в Геленджике мы ощутили спад только в августе, после случившегося в Архипо-Осиповке. В Туапсинском районе в начале лета был сильный провал по бронированиям на фоне разлива мазута — около 15%, но в июле и августе мы догоняем показатели прошлого года, и с учетом бархатного сезона картина может выровняться».

Пляжи Сочи в этом году не забиты, как раньше | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляжи Сочи в этом году не забиты, как раньше | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжи Сочи в этом году не забиты, как раньше

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Закрываются часто аэропорты и Геленджика, и Краснодара. Туроператорам пришлось подстроиться и пересмотреть некоторые трансферы до отелей, чтобы туристам было удобнее добираться.

Что касается бензина, то и тут туристы не сдаются, продолжая ехать на побережье. Как рассказывает Евгения Кизей, люди берут с собой в дорогу канистры, а туроператоры теперь дают советы своим клиентам, как не допустить ситуаций, когда в баке будет пусто, хотя предугадать это тяжело.

«Проблемы с бензином негативно сказались на турпотоке, и я думаю, что край потерял довольно заметное количество туристов. Оценить сложно, но это около 3–4%. Во всяком случае, мы видели туристов, которые в этом году отказались от поездки, потому что не хотели заниматься доставанием бензина на маршрутах. И всё-таки мы с вами понимаем: основная часть приезжает на отдых на машине», — рассказал 93.RU вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Очередь на АЗС в районе Геленджика, 18 августа

Источник:

giznnamore / T.me

Скидки до 40%

На фоне атак, сирен и проблем с бензином впервые со времен ковида средняя цена отдыха снизилась год к году, заметил в беседе с 93.RU Сергей Ромашкин. То есть цены ниже, чем были в 2025-м.

«В среднем снижение цен по краю мы отмечаем на уровне 3–4%, в Анапе стоимость отдыха не снижалась, а, наоборот, росла на 3,5% — там и так всё в порядке, рост турпотока на 40%. Геленджик поднял цены примерно на тот же уровень. А вот Сочи снизил на 10–15%», — объяснил Ромашкин.

Скидки в разгар сезона, по данным туроператора «Мультитур», доходили до 40%. Отельеры, преимущественно как раз в Сочи, разными способами всё лето держались за туристов. Как говорит представитель туроператора «Мультитур», такого в прошлые годы не было.

«Акции сыпались практически весь сезон. Раньше у нас только в начале сезона были какие-то акции, например раннее бронирование, но в пик сезона — нет. В этом году, в принципе, они шли без перерыва. В основном это бесплатное размещение детей до определенного возраста, отели в Красной Поляне делали бесплатным посещение аквапарка, хотя ранее это в стоимость не входило. Также ранний или поздний заезды делали бесплатными. Если же туристы переносили даты отдыха, то цена оставалась фиксированная, даже если в другие дни стоимость дороже. Многие шли на разные уступки, лишь бы сохранить брони и туристов», — отмечает Евгения Кизей.

Во время сирен, говорят местные, люди стараются уходить с пляжей в Анапе | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUВо время сирен, говорят местные, люди стараются уходить с пляжей в Анапе | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Во время сирен, говорят местные, люди стараются уходить с пляжей в Анапе

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

До конца августа в Анапе, Сочи и Геленджике средняя стоимость ночи в отеле с трехразовым питанием и бассейном — около 10–11 тысяч рублей. Если обед и ужин, то в районе 6–8 тысяч рублей, только завтрак — от 5–6 тысяч рублей.

Если это апартаменты или гостевой дом, то есть без питания, средняя цена на Черноморском побережье Краснодарского края за сутки — 6–7 тысяч рублей.

Средняя продолжительность отдыха на море в этом году, по оценкам туроператоров, — 10 дней. То есть туристам нужно закладывать минимум около 100 тысяч рублей только на проживание, а еще нужно учесть дорогу и развлечения.

Где и когда дешевле отдыхать?

Туроператоры сходятся во мнении: если есть желание сэкономить, надо ехать в Туапсинский район — это Ольгинка и Новомихайловское, Лермонтово. Отдых будет в районе 4–5 тысяч рублей за ночь.

«Там и объектов больше всего такого экономичного уровня. То есть выбор отелей будет больше, но набор услуг будет меньше».

Впереди бархатный сезон, и туристы могут попасть в коридор скидок. Но длится он недолго.

В Туапсе&nbsp;— каменистый берег | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ Туапсе&nbsp;— каменистый берег | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Туапсе — каменистый берег

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

«Минимальные цены — в период где-то с 27–28 августа и до 5–6 сентября. Там идет резкое снижение цен на 20%. Причем иногда даже 10 сентября дороже, чем 5 сентября. Это связано с тем, что в указанные мной даты выезжают туристы с детьми, а новые отдыхающие еще не успели массово заехать», — сказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По оценкам экспертов, Геленджик покажет прошлогодние показатели по турпотоку, Сочи — чуть хуже, а вот Анапа, наоборот, своим ростом вытянет турпоток региона, и Краснодарский край по итогам года посетят около 17 миллионов туристов. Как говорят туроператоры, не стоит забывать, что впереди не только бархатный, но и зимний горнолыжный сезон.

Слабоумие и отвага или разницы уже нет?

93.RU собрали комментарии людей, кто уже успел отдохнуть на Черноморском побережье. И страха перед сиренами и работой ПВО у большинства нет, потому что дома обстановка не лучше.

«Две недели назад приехали из Геленджика, красивый город! Нам повезло, 10 дней отдыха и тишины. За 10 дней два раза сирены были минут по 15. Взрывов не было».

«Была в Дивноморском с детьми, приехали 1 августа, должны были уехать 15-го, но уехали 7-го. Стало страшно там находиться просто. Работает ПВО в Геленджике и Кабардинке. Сирены орут утром, днем и ночью. Обстановка очень напряженная. Лично для меня это не отдых, не знаю, как для других. Люди купаются под вой сирен, пьют и отдыхают. Накануне отъезда, 6-го числа, с 01:38 орали сирены, взрывы, не переставая, до 5–6 часов утра были. Где-то над нашим гостевым домом пролетел БПЛА, его сбивали. Потом затишье, сняли опасность БПЛА. И через пару часов по новой».

Вместе с сиренами на курортах продолжает играть музыка из прибрежных кафе

Источник:

93.RU

«Мы отдыхали в Геленджике с 17 июля по 1 августа, нам повезло. Никаких сирен, атак.
Погода +26 °C в среднем, море теплое. Были в конце июля — три дня дожди, но это время мы провели весело на экскурсиях. Как повезет. А город и море прекрасны».

«Мы отдыхали в Анапе. С утра в субботу включили сирены. Казалось, что где-то очень далеко стали раздаваться взрывы. Но обстановка, на самом деле, была нормальной. Да, поначалу мне было тревожно, потому что я до этого еще не слышала так громко сирену. Закинула на всякий случай большую часть вещей в машину, чтобы не бежать с чемоданами. Немного себя подготовила. Затем всё подутихло, но позже вновь включили систему оповещения. И я смотрю по сторонам — а люди не реагируют. Только одна моя подружка-тревожница начала спрашивать, где укрытие. Привыкаешь ко всему, как говорится. Это как в притче про волка… Когда будет реальная угроза, уже реакции у людей не будет нужной, потому что они привыкли к сиренам».

«В небе такой ужас творится, а люди сидят спокойно на пляжах, — рассказывает о пережитой атаке на Сочи туристка из Иваново. — Трагедия в Геленджике их ничему не научила. Слабоумие и отвага — это называется. У тебя на глазах сбивают беспилотники, а ты загораешь. Мы бежали просто куда глаза глядят. Я так понимаю, важно просто покинуть пляж. Если честно, непонятно, куда бежать. На пляжах какие-то аншлаги информационные установлены, в которых говорится, где укрытие. Но их, видимо, нужно изучать еще до тревоги. Мы бежали по стрелкам „укрытие“, которые на пляже „Чайка“ установлены, но так никакого укрытия и не нашли».

А вы отдыхали в этом году на Черноморском побережье?

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Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Краснодарский край Черноморское побережье Атака беспилотника Сирена ПВО Тревожная сирена Туризм Курорты Краснодарского края Анапа Сочи Геленджик Адлер Море Черное море Бархатный сезон
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