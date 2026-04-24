«Падают стенки могил»: почему на кладбищах Ярославля мертвых хоронят прямо в воду

В Ярославле затопило три кладбища Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из года в год Осташинское кладбище в Ярославле затапливает по весне. Пробраться вглубь погоста становится не самой простой задачей — лужи разливаются по дороге, а разбросанный между ограждениями песок превращается в вязкую глину. Апрель 2026-го исключением не стал. Вода накрыла сектор № 7П, расположенный близ Промышленной улицы.

Мы отправились на Осташинское кладбище, чтобы лично увидеть масштабы проблемы.

«Там всегда топит»

Как рассказали посетители кладбища, затапливает ежегодно именно крайние сектора. Например, проблема настигает № 4П и 6П.

«Там всегда топит, в этой стороне сухо», — показывая на сектора № 7 и 8, рассказывает посетительница кладбища Татьяна.

В секторах № 5, 7, 8 воды нет, после осадков земля уже просохла Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоит пройти в другой конец кладбища, где к секторам приписана буква «П», и проблема возникает прямо перед глазами. А точнее, у ваших ног. Дорога между участками становится больше похожа на речку. Кладбищенский сектор в окружении вод чем-то напоминает остров.

Сектор № 7П в окружении воды напоминает остров Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед лужей притормаживают даже машины. Угодить в засаду, которая может скрываться под ней, желающих не находится.

Машины проплывают по лужам Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Неприятно»

Марина поделилась, что лужа образуется здесь постоянно. Видит она ее каждый раз, когда приезжает на кладбище. Повезло ей только в том, что сами могилы вода обходит стороной — сектора № 14П и 15П с затоплением в этом году не столкнулись.

«Ну, конечно, неприятно. Хотя бы сами могилы не затапливает. У нас по крайней мере такого не было», — рассказала она.

Пробраться к злополучному сектору пешком — задача. Даже резиновые сапоги не всегда гарант удачного прохождения препятствий. В некоторых местах ноги буквально засасывает в грязь.

Полоса препятствий — достань ногу, не потеряв сапог Источник: Александр Куренной / 76.RU

До могил в секторе № 7П вода тоже добралась. Затопить стихии не удалось лишь возвышенные погосты.

Прокладывать дорогу через воду приходится деревянными досками. Получается своеобразная полоса препятствий.

Затопленное кладбище в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Даже на солнце вода несколько дней не исчезает Источник: Александр Куренной / 76.RU Лужи образовались вокруг памятников Источник: Александр Куренной / 76.RU

Копали в одном месте — топит в другом

В «Службе городских кладбищ» Ярославля на запрос 76.RU о затоплении Осташинского кладбища ответили, что проблема возникла из-за сезонных погодных условий. В апреле 2026 года сотрудники служб уже откачивали помпами воду с затопленных участков.

«Bо второй половине 2025 года на территории Осташинского кладбища введены в эксплуатацию два дополнительных сектора — № 16П и № 70 „а“, что предшествовало проведению работ по их планировке. В совокупности с проведением постоянных захоронений данные факторы в условиях сезонного ухудшения погодных условий повлияли на такие качества грунта, как его плотность, что привело к подтоплению отдельных захоронений», — рассказали о ситуации власти.

«Не выкопать могилы»

Осташинское кладбище — не единственное в Ярославле, которое топит весной. В этом году обстановка не лучше и на других погостах.

«Чурилковское, оно же Западное, затопило половину кладбища. Особенно с первого по 44-й сектор. Там ситуация вообще угрожающая. Даже идут отказы в захоронении из-за того, что там банально не выкопать могилы», — рассказал 76.RU представитель Союза похоронных организаций города Ярославля.

В Ярославле затопило три кладбища Источник: Александр Куренной / 76.RU

С Леонтьевским кладбищем ситуация спокойнее. Чего не скажешь об Игнатовском.

«Игнатовское кладбище, сектора с 43-го по 84-й и со 105-го по 127-й затоплены. Тоже ситуация совсем плохая», — дополнил эксперт.

Почему кладбища в Ярославле затапливает?

Представитель Союза похоронных организаций города Ярославля рассказал, почему в городе постоянно затапливает кладбище. Основная причина здесь кроется в самой земле — под кладбище хороший участок не выделят.

Могилу полностью затопило Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Хорошую землю дают под застройку, коттеджные поселки. Это первая причина. Вторая — отсутствие дренажных систем и отсутствие их очистки. Для паводковых вод нет слива», — рассказал эксперт.

«Невозможно захоронить»

Помимо доставляемых неудобств для посетителей, приходящих почтить память умерших, проблемы возникают и с самим процессом похорон. Вода заливает подготовленные могильные ямы.

Такую проблему, конечно, можно попробовать решить — откачать из ямы воду ведрами или насосом. Только на ярославских кладбищах этот вариант не всегда подойдет.

«Если глиняный грунт, песчаный, как на Осташинском либо Игнатовском, либо Чурилковском кладбищах, то вычерпать воду невозможно. Объясню почему. При вычерпывании воды либо откачке ее — начинают падать стенки у могилы», — пояснил представитель Союза похоронных организаций города Ярославля.

Как хоронят на затопленном кладбище Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за того что вода сочится, да и опираться не на что, стенки начинают падать. И могила получается круглая. Там невозможно захоронить. представитель Союза похоронных организаций города Ярославля

Выход из такой непростой ситуации не самый приятный — гроб приходится спускать прямо в воду. По-другому, к сожалению, никак.

«Потому что хоронить всё равно надо. Человек же умер. Ну вот получилось так, что весной», — заключил эксперт.

Осташинское кладбище в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто виноват, если могилу затопило?

За качество работ по благоустройству, содержанию кладбищ и захоронений отвечает смотритель. Как сообщили в «Службе городских кладбищ» Ярославля, все вопросы о компенсации материального и морального вреда решаются в индивидуальном порядке. Перед этим проводится проверка и оценка всех обстоятельств.

Жалобы, предложения либо обращения по вопросам работы муниципальных кладбищ принимаются и регистрируются по месту расположения «Службы городских кладбищ» Ярославля. Адрес: ул. Магистральная, 1.

Телефон: 8 (485) 220-90-16.