Соцсети вскипели: кто хочет отменить концерт Канье Уэста в России — и почему

Канье Уэст готовит два шоу в Петербурге, а билеты стоимостью до 160 тысяч рублей разбирают как горячие пирожки Источник: Grammy.com

Канье Уэст, выступающий под именем Ye, должен впервые приехать в Россию с полноценными концертами. Организаторы анонсировали два шоу на «Газпром Арене» (18+) в Санкт-Петербурге — они назначены на 10 и 11 октября 2026 года. Выступления станут частью мирового тура в поддержку альбома Bully.

Информацию о приезде музыканта опубликовало агентство Say Agency, а его представители подтвердили ее РБК. Дополнительный повод поверить в анонс дал менеджер Уэста Джозеф Карре: он разместил афишу петербургских концертов в сторис. Позднее российские концерты также появились в афише на официальном сайте тура Канье.

Некоторая осторожность фанатов при этом вполне объяснима. В прошлые годы российские СМИ уже несколько раз сообщали о возможных концертах Уэста, называли предполагаемые даты и даже детали требований артиста, однако до выступлений дело так и не доходило.

Летом 2025 года рэпер действительно приезжал в Москву — тогда он побывал на дне рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Появлялась информация, что во время того визита артист присматривал площадки для будущего шоу, но договоренности добиться не удалось.

Почему именно в Питере

На этот раз первоначальным вариантом снова была Москва. Гендиректор Say Agency Анна Субчева рассказала РБК:

«Изначально планировалось проводить мероприятие в „Лужниках“, на Большой спортивной арене».

Менеджер Канье Джозеф Карре анонсировал концерты в России у себя в соцсетях Источник: Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Также информация об октябрьских выступлениях появилась на официальной странице тура Источник: Tour.yeezy.com

От этой идеи, по ее словам, отказалась команда музыканта после изучения осенней погоды. Организаторов насторожила перспектива холода и дождя на открытой площадке.

«Очень ребята переживают за зрителей: что если будет холодно, а к этому и дождь, то в принципе, никакого удовольствия от шоу никто не получит. А главная фишка в принципе шоу, с которым он сейчас ездит в мировом туре, это то, что ничего не должно зрителя отвлекать», — объяснила Субчева.

В итоге выбор пал на крытую «Газпром Арену». В рамках нынешних гастролей Ye уже выступал в разных городах, среди которых Стамбул, Тбилиси и Алматы. В более широком расписании тура также заявлялись Лос-Анджелес, Амстердам, Тирана и Мадрид.

Сколько стоят билеты на концерт Канье Уэста

Цены на российские концерты оказались не самыми скромными. Стоимость начинается от 9 тысяч рублей и достигает 160 тысяч. Места на танцполе продаются за 25 тысяч рублей.

Однако поклонников цифры не особенно отпугнули. Самые доступные билеты исчезли практически сразу после старта продаж — буквально через несколько минут при попытке оформить заказ сайт уже сообщал об их отсутствии.

Ксения Собчак тоже изучила прайс и поделилась впечатлениями:

«Зашла посмотреть расценки на сайт агентства, которое планирует привезти рэпера в Россию, — самый дешевый билет обойдется в 9 тысяч рублей, а максимальный экспириенс встанет в 160 тысяч. Фанаты, которые будут готовы отстоять концерт в танцполе, должны будут выложить 25 тысяч (ребята из редакции делятся, что это примерно в два раза дороже билетов в Тбилиси), но я советую брать сидячие места подальше из-за особенностей сцены: Канье будет на самом верху сферы и придется постоянно задирать голову», — пишет Собчак.

Приезд Йе не остался без внимания и в РПЛ — всё-таки поклонники певца соберутся на футбольном стадионе Источник: Альфа-Банк Российская Премьер-Лига / T.me

Сцена действительно стала одной из узнаваемых деталей нынешних выступлений Ye. На афише российских концертов изображена крупная конструкция в виде полусферы Земли — похожие сооружения использовались на недавних шоу рэпера.

Новость быстро заметили и в российском футболе. Telegram-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал изображение Канье в форме петербургского «Зенита» с лаконичной подписью: «Спишь?»

Такой формулировкой сам «Зенит» обычно подогревает интерес перед объявлениями о новых игроках. Клуб тоже решил не оставаться в стороне и отреагировал еще короче: «Yenit».

Игра слов отсылает одновременно к названию команды и псевдониму Ye. Восьмой сольный альбом музыканта также называется Ye.

Будет ли выступление в Москве

Тем временем Яна Рудковская уверяет, что Петербургом гастрольные планы американца в России не закончатся. В своем Telegram-канале продюсер сообщила о готовящемся московском выступлении.

«Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать. Ждать осталось совсем недолго», — написала Рудковская.

Она напомнила, что российская публика ожидала приезда рэпера несколько лет, и предположила, что «Газпром Арена» будет заполнена. Само появление артиста такого масштаба Рудковская назвала «тектоническим сдвигом» для отечественной концертной отрасли. Продюсер явно решила не размениваться на скромные определения.

Любопытно, что даты Канье совпали с петербургскими выступлениями Сергея Лазарева. Его концерты 10 и 11 октября на «СКА Арене» уже распроданы, после чего певец добавил еще один вечер — 9 октября. Позже, с 22 по 26 октября, артист собирается провести пять концертов подряд на «LIVE Арене» в Москве.

Билеты на концерты Уэста трудно назвать доступными, но отбоя от желающих всё равно нет — в какой-то момент фанаты буквально «обвалили» сайт агентства Источник: Yerussia2026.ru

Лазарев, впрочем, делить зрителей с американским рэпером не собирается.

«Если приезд Канье Уэста действительно состоится, это, безусловно, станет событием для его поклонников. Я считаю, что чем больше у зрителя возможностей выбирать и видеть разных артистов, тем лучше», — заявил Сергей в разговоре с Super.

Певец считает, что публики хватит обоим исполнителям.

«У каждого артиста своя аудитория, поэтому я не вижу здесь повода говорить о какой-либо конкуренции», — подчеркнул Лазарев.

Кто успел высказаться о концерте

Куда менее воодушевленно к перспективам визита отнесся Иосиф Пригожин. В эфире НСН продюсер усомнился и в самом приезде артиста, и в том, что концерт Уэста способен открыть российский рынок для других мировых звезд.

«Я не уверен в том, что артист приедет. Даже если так — отлично. Это не значит, что другие артисты поедут. Не значит, что тот же Канье Уэст не попадет под очередные санкции из-за посещения России. Другие артисты точно к нам не поедут, можно не сомневаться. Канье Уэст для них — не авторитет», — сказал он.

При этом фантазией продюсер себя ограничивать не стал. Пригожин предложил организовать совместный номер Канье с голограммой Юрия Шатунова и использовать для него песню «Седая ночь», назвав возможный результат «разрывом».

Напомним, несколько месяцев назад подобный «фит» уже действительно взорвал интернет, правда, сам Уэст к этому отношения не имел. August Septemberov с помощью нейросетей переработал «Седую ночь» на современный лад: синтезированный голос Канье исполняет песню в стилистике его более мрачных работ, а сам текст звучит на английском. Ролик завирусился в соцсетях и на онлайн-площадках, набрав миллионы просмотров, а пользователи начали массово использовать аудиодорожку в собственных видео. Недавно у композиции даже появился живой голос — англоязычную «Седую ночь» исполнил Дима Билан на летнем VK Fest в Москве.

«Седая ночь» с голосом Канье весной взорвала интернет и собрала миллионы просмотров — однако оказалась работой нейросетей и российских энтузиастов Источник: muzone и augustseptemberov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К идее с отечественным репертуаром присоединился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил Уэсту присмотреться к русскому шансону и рассмотреть дуэт с Михаилом Шуфутинским или композиции Михаила Круга. По мнению парламентария, такой выбор помог бы музыканту «отказаться от гадких непотребств и стать нормальным человеком».

Но среди политиков нашлись и те, кому музыкальных экспериментов оказалось недостаточно. Депутат Николай Новичков заявил о готовности добиваться отмены выступлений, если Уэст публично не выразит моральную поддержку России. Кроме того, он намерен поднять вопрос о проверке прежних скандальных высказываний рэпера.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин занял еще более жесткую позицию. Он обратился к Минкультуры с требованием не допустить выступления и прекратить продажу билетов, назвав приезд артиста с его репутацией «аморальным и недопустимым».