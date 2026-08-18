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Животные «Она осознанная обезьяна, которая знает себе цену»: как Чита стала членом семьи и звездой сериалов

«Она осознанная обезьяна, которая знает себе цену»: как Чита стала членом семьи и звездой сериалов

Видеоистория хвостатой актрисы, которая засветилась на СТС и НТВ

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Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Самарский иллюзионист и ведущий Владимир Новиков много лет мечтал завести обезьянку. И в 2021 году его мечта сбылась — теперь у него есть напарница, которой приходится «ежедневно мыть зад».

«Купить обезьяну и заниматься с ней только бизнесом… Так не работает. Это должно быть внутреннее состояние, это должно нравиться. Ты должен кайфовать с этим животным. Ты должен его любить в первую очередь. Работа, деньги — это всё потом. Сначала ты принимаешь его в семью, окружаешь заботой, вниманием», — рассказал Владимир 63.RU.

Хотя у Владимира уже есть двое детей, обезьянку Читу приняли, как третьего ребенка, полноправного члена семьи. Ее обучили правам и обязанностям по дому. Принимает пищу она за специальным столиком, умеет держать ложку.

Но чаще всего Владимир и Чита вне дома — гастролируют по стране. А теперь Чита покорила новую высоту шоу-бизнеса — она снимается в сериалах. Сначала на телеканале СТС, теперь на НТВ. Чита даже исполнила главную роль помощника оперативного сотрудника в сериале «Майор и Меймун».

Историю необычной актрисы смотрите в видео выше.

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Алексей Ногинский
видеожурналист
Обезьяна Актриса Сериал Фокусник
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