«Воздержитесь от поездок»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

В Ярославле перекрыли выезд на трассу М-8 в сторону Москвы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 19 августа в Ярославле из-за беспилотной опасности перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Это решение было принято в целях безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Жителей региона призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Из-за ограничений внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — рассказал губернатор Михаил Евраев.