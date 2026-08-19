«Воздержитесь от поездок»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

Ранним утром 19 августа в Ярославле из-за беспилотной опасности перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Это решение было принято в целях безопасности.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Жителей региона призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Из-за ограничений внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
В ярославском аэропорту также введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации 19 августа в 3:30.