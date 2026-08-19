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Город Атака БПЛА на Ярославль «Воздержитесь от поездок»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

«Воздержитесь от поездок»: в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

Публикуем заявление главы региона

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В Ярославле перекрыли выезд на трассу М-8 в сторону Москвы | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле перекрыли выезд на трассу М-8 в сторону Москвы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле перекрыли выезд на трассу М-8 в сторону Москвы

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 19 августа в Ярославле из-за беспилотной опасности перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Это решение было принято в целях безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Жителей региона призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Пути объезда при ограничениях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПути объезда при ограничениях | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
По направлению в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПо направлению в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление на Кострому из Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Кострому из Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Направление из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Еще один вариант объезда в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЕще один вариант объезда в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Из-за ограничений внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

«Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

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В ярославском аэропорту также введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации 19 августа в 3:30.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Беспилотная опасность Ограничение движения
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Комментарии
4
Гость
17 часов
Разведка это пролетала. Значится, ждем уже настоящего налета на Ярик в ближайшие дни
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Гость
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