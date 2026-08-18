НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Развлечения Мнение До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать

До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать

Родион Балков поделился впечатлениями и дал несколько советов

571
На коллаже одно и то же место: слева&nbsp;— несколько кадров с метеорами объединены в одну фотографию, справа&nbsp;— пролетевшие за десять минут спутники и самолеты | Источник: Родион Балков / Vk.ruНа коллаже одно и то же место: слева&nbsp;— несколько кадров с метеорами объединены в одну фотографию, справа&nbsp;— пролетевшие за десять минут спутники и самолеты | Источник: Родион Балков / Vk.ru

На коллаже одно и то же место: слева — несколько кадров с метеорами объединены в одну фотографию, справа — пролетевшие за десять минут спутники и самолеты

Источник:

Родион Балков / Vk.ru

В ночь на 13 августа наступил пик метеорного потока Персеиды: по словам руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука, в час падало около 120 метеоров. Невооруженным взглядом можно было заметить 15–20 таких «звезд». Наблюдать метеорный поток Персеиды в этом году можно до 24 августа, правда, метеоров будет меньше. Фотограф Родион Балков в этом году ездил полюбоваться этим красивым явлением — он поделился с 59.RU своими наблюдениями, рекомендациями и фото. Далее — от первого лица.

В ночь с 12 на 13 августа я ездил за город снимать метеорный поток Персеиды. Хотелось не просто посмотреть на звезды, а попробовать получить полноценный пейзажный кадр с метеорами.

Место съемки

Фотограф с друзьями снимал метеорный поток у дороги и линии электропередачи | Источник: Родион Балков / Vk.ruФотограф с друзьями снимал метеорный поток у дороги и линии электропередачи | Источник: Родион Балков / Vk.ru

Фотограф с друзьями снимал метеорный поток у дороги и линии электропередачи

Источник:

Родион Балков / Vk.ru

Мы нашли дорогу, где нам понравилась линия электропередачи. Она хорошо вписывалась в композицию и добавляла переднему плану интересную графику. Но условия были далеко не идеальными: на горизонте оставалась засветка, периодически проезжали машины, потом пришли облака, а ближе к концу съемки появилась роса и начала запотевать камера.

Для действительно темного неба лучше уезжать дальше от города. Чем меньше рядом крупных населенных пунктов, трасс и ярких источников света, тем лучше. При этом нет какого-то универсального расстояния, после которого засветка внезапно исчезает. Всё зависит от направления, рельефа, погоды и конкретных источников света.

Особенно сильно мешает свет, направленный вверх. Он подсвечивает влагу и частицы в атмосфере, из-за чего над горизонтом появляется светлая пелена. Звезды и слабые метеоры на ее фоне становятся гораздо менее заметными.

Поэтому при выборе места я бы в первую очередь смотрел не только на расстояние от города, но и на то, что находится вокруг и в направлении съемки. Для съемки можно рассматривать поля и проселочные дороги. Главное, чтобы непосредственно рядом не было ярких источников света.

Как понять, куда смотреть

Я примерно наводил камеру в сторону созвездия Персея, но не прямо на него. Радиант Персеид (область неба, из которой «вылетают» метеоры. — Прим. ред.) находится в области этого созвездия. Если мысленно продолжить траектории метеоров назад, кажется, что они сходятся примерно в этой области.

При этом прямо на радиант смотреть необязательно. Если снимать немного в стороне, метеоры будут проходить по кадру более длинными красивыми следами. Чем ближе метеор проходит к радианту, тем короче кажется его след, а дальше от радианта следы становятся длиннее. Поэтому направление съемки сильно влияет на то, какую картинку вы получите.

Я специально построил композицию так, чтобы радиант оказался немного левее кадра, а метеоры проходили сверху вниз и слева направо. Получилось примерно то, что я и планировал. Правда, я ожидал, что ярких метеоров в кадре будет немного больше. Несколько очень ярких метеоров мы вообще увидели не там, куда была направлена камера. Некоторые пролетали почти в противоположной стороне от радианта.

В итоге за ночь я сделал около 400 фотографий в формате RAW. Камера всё время стояла на штативе, я выбрал один понравившийся ракурс и уже его не менял. Нашел место с интересной композицией, где в кадре были линия электропередачи, трава, кустарники, лес на горизонте и большая часть неба. После этого просто запустил интервальную съемку и начал наблюдать.

Глазами метеоров было видно гораздо больше, чем удалось снять. Они появлялись практически по всему небосводу, иногда очень ярко. Но камера фиксирует только то, что попадает непосредственно в кадр. Из примерно 400 снимков я в итоге выбрал 24 фотографии, на которых заметил метеоры. Действительно ярких среди них было всего несколько, остальные были гораздо слабее.

Немного расскажу о том, что вообще попадает на такие фотографии. После пика Персеид я заметил, что многие принимают за метеоры следы самолетов или спутников. Самолеты и спутники тоже могут оставлять красивые полосы на длинной выдержке, но выглядят они иначе и движутся по другим траекториям. На своих кадрах я старался такие объекты не оставлять, потому что для этой конкретной фотографии они были лишними. На базовом снимке даже оказался спутник, и я его убрал.

«Успели замерзнуть»

Мы с друзьями снимали примерно с полуночи до четырех часов утра. Под конец уже начало светать, а перед этим небо постепенно затянули облака. Температура воздуха была около +13 °C. Казалось бы, не так холодно, но за несколько часов на открытом месте всё равно успели замерзнуть. В следующий раз я бы взял с собой еще более теплую одежду и обязательно пледы.

Ездили на машине, поэтому взяли с собой чай в термосе. Еще очень пригодились бы отдельные складные стулья для каждого. У нас был один стул на троих, поэтому сидели по очереди.

Итоговая фотография

В пик активности Персеид при идеальных условиях можно говорить примерно о сотне метеоров в час. Но это не означает, что они будут одновременно лететь по всему небу.

Для итоговой фотографии я выбрал один снимок в качестве основного. На нем оставил землю, лес, линию электропередачи и небо. А затем из еще 23 фотографий взял кадры с реальными метеорами и аккуратно объединил их с базовым кадром в фотошопе. Такой способ называется композитным изображением. Это художественный прием в пейзажной астрофотографии, когда несколько реальных снимков объединяют в одну фотографию.

Фото в горизонтальном формате | Источник: Родион Балков / Vk.ruФото в горизонтальном формате | Источник: Родион Балков / Vk.ru

Фото в горизонтальном формате

Источник:

Родион Балков / Vk.ru

При этом сами метеоры не нарисованы, не взяты из интернета и не созданы нейросетью. Каждый из них действительно пролетел в тот момент, действительно попал в кадр моей камеры и существует на отдельном исходном снимке. При необходимости можно открыть исходники и посмотреть, где именно находился каждый метеор. Просто в итоговой фотографии они представлены так, будто пролетели одновременно.

На что снимал?

Снимал на фотоаппарат и телефон. Телефон Vivo x200ultra, а камера Canon 5D Mark III + объектив Tamron 24-70 f/2.8. Съемка велась со штатива неподвижно в одну сторону. Настраивал вручную: диафрагма — 2,8, выдержка — 10 секунд, ISO 1600. Фокусировка тоже была ручной по ЛЭП с помощью мощного зеленого лазера или фонарика, который способен делать яркий пучок и узкий луч.

Съемка была интервальной, чтобы не нажимать кнопку самому и не шевелить камеру.
Я включил такую съемку через прошивку Magic Lantern для Canon. В моей камере встроенного интервального таймера нет, поэтому Magic Lantern здесь очень выручает. Камера делала следующий снимок сразу же после окончания предыдущего.

Баланс белого тоже выставлял вручную, примерно в районе 4300К. Точное значение уже не так принципиально, потому что я снимал в RAW и потом спокойно корректировал цвет в программе Lightroom.

На этом фото собрана картина за десять минут. Прямые линии&nbsp;— это не метеоры, а спутники и самолеты | Источник: Родион Балков / Vk.ruНа этом фото собрана картина за десять минут. Прямые линии&nbsp;— это не метеоры, а спутники и самолеты | Источник: Родион Балков / Vk.ru

На этом фото собрана картина за десять минут. Прямые линии — это не метеоры, а спутники и самолеты

Источник:

Родион Балков / Vk.ru

Для ночной съемки я очень рекомендую именно формат RAW. В таких условиях потом приходится достаточно сильно работать с шумом, цветом, тенями и балансом белого. У моей камеры уже довольно возрастная матрица, есть заметные цветные шумы и отдельные проблемные пиксели, поэтому часть этого я потом убирал благодаря RAW в Lightroom.

Рекомендации для любителей понаблюдать за космосом

А вообще для такой съемки я бы рекомендовал брать складной шезлонг: когда несколько часов смотришь вверх, шея и голова довольно быстро устают. В шезлонге можно нормально откинуться и спокойно наблюдать за небом.

Из необязательного, но очень приятного рекомендую музыку. Мы слушали Space Ambient — жанр музыки, вызывающей ассоциации с космосом и межгалактическими путешествиями. Такая музыка очень хорошо подходит для ночной съемки и наблюдения за звездами, создает очень крутой вайб и атмосферу. Можно поставить что-то из саундтреков к «Интерстеллару» (18+) или другим фильмам про космос. Главное, чтобы музыка не была слишком навязчивой и желательно без слов.

Возьмите с собой средство от комаров: в августе их уже меньше, но в поле они всё равно могут напомнить о себе. А если собираетесь снимать в поле, я бы еще обязательно взял сапоги. Даже если кажется, что трава сухая, ночью из-за росы обувь очень быстро промокает.

В общем, идеальная ночная съемка выглядит примерно так: хорошая компания, теплая одежда, чай, складной шезлонг, средство от комаров, штатив, камера и нормальная погода. А дальше остается только выключить свет вокруг, поднять голову и ждать, когда очередной метеор пролетит через ваше небо, а если повезет, еще и попадет в кадр.

Полюбоваться метеорным потоком Персеиды в этом году можно до 24 августа включительно. Его пик прошел, и метеоры будут падать реже, однако шанс заметить «пролетающую звезду» еще остается.

Родион БалковРодион Балков
Родион Балков

Пермский фотограф

А вы любовались метеорным потоком Персеиды в этом году?

Да, и даже фотографировали!
Нет, еще собираемся — говорят, его можно увидеть до 25 августа
Нет, не интересуюсь такими вещами
ПО ТЕМЕ
Наталия ГлаватскихНаталия Главатских
Наталия Главатских
журналист
Метеорный поток Космос Наблюдение Сылва
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 августа, 21:55
Надеюсь, что в нашем небе будут летать только наши самолеты и метеоры.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Рекомендуем