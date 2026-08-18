До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать

На коллаже одно и то же место: слева — несколько кадров с метеорами объединены в одну фотографию, справа — пролетевшие за десять минут спутники и самолеты Источник: Родион Балков / Vk.ru

В ночь на 13 августа наступил пик метеорного потока Персеиды: по словам руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука, в час падало около 120 метеоров. Невооруженным взглядом можно было заметить 15–20 таких «звезд». Наблюдать метеорный поток Персеиды в этом году можно до 24 августа, правда, метеоров будет меньше. Фотограф Родион Балков в этом году ездил полюбоваться этим красивым явлением — он поделился с 59.RU своими наблюдениями, рекомендациями и фото. Далее — от первого лица.

В ночь с 12 на 13 августа я ездил за город снимать метеорный поток Персеиды. Хотелось не просто посмотреть на звезды, а попробовать получить полноценный пейзажный кадр с метеорами.

Место съемки

Фотограф с друзьями снимал метеорный поток у дороги и линии электропередачи Источник: Родион Балков / Vk.ru Мы нашли дорогу, где нам понравилась линия электропередачи. Она хорошо вписывалась в композицию и добавляла переднему плану интересную графику. Но условия были далеко не идеальными: на горизонте оставалась засветка, периодически проезжали машины, потом пришли облака, а ближе к концу съемки появилась роса и начала запотевать камера. Для действительно темного неба лучше уезжать дальше от города . Чем меньше рядом крупных населенных пунктов, трасс и ярких источников света, тем лучше. При этом нет какого-то универсального расстояния, после которого засветка внезапно исчезает. Всё зависит от направления, рельефа, погоды и конкретных источников света.

Особенно сильно мешает свет, направленный вверх. Он подсвечивает влагу и частицы в атмосфере, из-за чего над горизонтом появляется светлая пелена. Звезды и слабые метеоры на ее фоне становятся гораздо менее заметными.

Поэтому при выборе места я бы в первую очередь смотрел не только на расстояние от города, но и на то, что находится вокруг и в направлении съемки. Для съемки можно рассматривать поля и проселочные дороги . Главное, чтобы непосредственно рядом не было ярких источников света.

Как понять, куда смотреть

Я примерно наводил камеру в сторону созвездия Персея, но не прямо на него. Радиант Персеид (область неба, из которой «вылетают» метеоры. — Прим. ред.) находится в области этого созвездия. Если мысленно продолжить траектории метеоров назад, кажется, что они сходятся примерно в этой области.

При этом прямо на радиант смотреть необязательно. Если снимать немного в стороне, метеоры будут проходить по кадру более длинными красивыми следами. Чем ближе метеор проходит к радианту, тем короче кажется его след, а дальше от радианта следы становятся длиннее. Поэтому направление съемки сильно влияет на то, какую картинку вы получите.

Я специально построил композицию так, чтобы радиант оказался немного левее кадра, а метеоры проходили сверху вниз и слева направо. Получилось примерно то, что я и планировал. Правда, я ожидал, что ярких метеоров в кадре будет немного больше. Несколько очень ярких метеоров мы вообще увидели не там, куда была направлена камера. Некоторые пролетали почти в противоположной стороне от радианта.

В итоге за ночь я сделал около 400 фотографий в формате RAW. Камера всё время стояла на штативе, я выбрал один понравившийся ракурс и уже его не менял. Нашел место с интересной композицией, где в кадре были линия электропередачи, трава, кустарники, лес на горизонте и большая часть неба. После этого просто запустил интервальную съемку и начал наблюдать.

Глазами метеоров было видно гораздо больше, чем удалось снять . Они появлялись практически по всему небосводу, иногда очень ярко. Но камера фиксирует только то, что попадает непосредственно в кадр. Из примерно 400 снимков я в итоге выбрал 24 фотографии, на которых заметил метеоры. Действительно ярких среди них было всего несколько, остальные были гораздо слабее.

Немного расскажу о том, что вообще попадает на такие фотографии. После пика Персеид я заметил, что многие принимают за метеоры следы самолетов или спутников. Самолеты и спутники тоже могут оставлять красивые полосы на длинной выдержке, но выглядят они иначе и движутся по другим траекториям . На своих кадрах я старался такие объекты не оставлять, потому что для этой конкретной фотографии они были лишними. На базовом снимке даже оказался спутник, и я его убрал.

«Успели замерзнуть»

Мы с друзьями снимали примерно с полуночи до четырех часов утра . Под конец уже начало светать, а перед этим небо постепенно затянули облака. Температура воздуха была около +13 °C. Казалось бы, не так холодно, но за несколько часов на открытом месте всё равно успели замерзнуть. В следующий раз я бы взял с собой еще более теплую одежду и обязательно пледы.

Ездили на машине, поэтому взяли с собой чай в термосе. Еще очень пригодились бы отдельные складные стулья для каждого. У нас был один стул на троих, поэтому сидели по очереди.

Итоговая фотография

В пик активности Персеид при идеальных условиях можно говорить примерно о сотне метеоров в час. Но это не означает, что они будут одновременно лететь по всему небу.

Для итоговой фотографии я выбрал один снимок в качестве основного. На нем оставил землю, лес, линию электропередачи и небо. А затем из еще 23 фотографий взял кадры с реальными метеорами и аккуратно объединил их с базовым кадром в фотошопе. Такой способ называется композитным изображением. Это художественный прием в пейзажной астрофотографии, когда несколько реальных снимков объединяют в одну фотографию.

Фото в горизонтальном формате Источник: Родион Балков / Vk.ru

При этом сами метеоры не нарисованы, не взяты из интернета и не созданы нейросетью. Каждый из них действительно пролетел в тот момент, действительно попал в кадр моей камеры и существует на отдельном исходном снимке. При необходимости можно открыть исходники и посмотреть, где именно находился каждый метеор. Просто в итоговой фотографии они представлены так, будто пролетели одновременно .

На что снимал?

Снимал на фотоаппарат и телефон. Телефон Vivo x200ultra, а камера Canon 5D Mark III + объектив Tamron 24-70 f/2.8. Съемка велась со штатива неподвижно в одну сторону. Настраивал вручную: диафрагма — 2,8, выдержка — 10 секунд, ISO 1600. Фокусировка тоже была ручной по ЛЭП с помощью мощного зеленого лазера или фонарика, который способен делать яркий пучок и узкий луч.

Съемка была интервальной, чтобы не нажимать кнопку самому и не шевелить камеру.

Я включил такую съемку через прошивку Magic Lantern для Canon. В моей камере встроенного интервального таймера нет, поэтому Magic Lantern здесь очень выручает. Камера делала следующий снимок сразу же после окончания предыдущего.

Баланс белого тоже выставлял вручную, примерно в районе 4300К. Точное значение уже не так принципиально, потому что я снимал в RAW и потом спокойно корректировал цвет в программе Lightroom.

На этом фото собрана картина за десять минут. Прямые линии — это не метеоры, а спутники и самолеты Источник: Родион Балков / Vk.ru Для ночной съемки я очень рекомендую именно формат RAW. В таких условиях потом приходится достаточно сильно работать с шумом, цветом, тенями и балансом белого. У моей камеры уже довольно возрастная матрица, есть заметные цветные шумы и отдельные проблемные пиксели, поэтому часть этого я потом убирал благодаря RAW в Lightroom.

Рекомендации для любителей понаблюдать за космосом

А вообще для такой съемки я бы рекомендовал брать складной шезлонг: когда несколько часов смотришь вверх, шея и голова довольно быстро устают. В шезлонге можно нормально откинуться и спокойно наблюдать за небом.

Из необязательного, но очень приятного рекомендую музыку. Мы слушали Space Ambient — жанр музыки, вызывающей ассоциации с космосом и межгалактическими путешествиями. Такая музыка очень хорошо подходит для ночной съемки и наблюдения за звездами, создает очень крутой вайб и атмосферу. Можно поставить что-то из саундтреков к «Интерстеллару» (18+) или другим фильмам про космос. Главное, чтобы музыка не была слишком навязчивой и желательно без слов.

Возьмите с собой средство от комаров: в августе их уже меньше, но в поле они всё равно могут напомнить о себе. А если собираетесь снимать в поле, я бы еще обязательно взял сапоги. Даже если кажется, что трава сухая, ночью из-за росы обувь очень быстро промокает.

В общем, идеальная ночная съемка выглядит примерно так: хорошая компания, теплая одежда, чай, складной шезлонг, средство от комаров, штатив, камера и нормальная погода. А дальше остается только выключить свет вокруг, поднять голову и ждать, когда очередной метеор пролетит через ваше небо, а если повезет, еще и попадет в кадр.

Полюбоваться метеорным потоком Персеиды в этом году можно до 24 августа включительно. Его пик прошел, и метеоры будут падать реже, однако шанс заметить «пролетающую звезду» еще остается.

Родион Балков Пермский фотограф