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Город Подробности Руководит в полной мере: кто стал директором департамента городского хозяйства Ярославля

Руководит в полной мере: кто стал директором департамента городского хозяйства Ярославля

Рассказываем, что известно о новом назначении

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В Ярославле назначили директора ДГХ | Источник: Олег Виноградов / Vk.com, Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле назначили директора ДГХ | Источник: Олег Виноградов / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле назначили директора ДГХ

Источник:

Олег Виноградов / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

Олег Виноградов назначен директором департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя, находясь в должности первого заместителя директора.

Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Виноградов официально вступил в должность 15 июля 2026 года. Также он указан директором в официальных постановлениях департамента.

Известно, что до того, как прийти работать в ДГХ Ярославля, Олег Виноградов руководил городской Госавтоинспекцией. Также он был начальником Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Фактически Олег Виноградов руководит ДГХ с января 2026 года. Тогда же стало известно, что предыдущий глава департамента Ярослав Овчаров решил покинуть свой пост. В беседе с 76.RU Ярослав Овчаров поделился, что будет работать в другом регионе. Позднее стало известно, что он стал руководителем муниципальной организации в подмосковных Люберцах. То есть, по сути, Ярослав Овчаров работает бок о бок с главой Люберец, которым с 2022 года является бывший мэр Ярославля Владимир Волков.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДГХ Ярославля Руководитель Назначение
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Комментарии
70
Гость
15 часов
Руководил центром пропаганды в гаи, теперь стал главой важнейшего для жизнедеятельности города департамента... Ау, кто руководит кадровой политикой в мэрии?
Гость
18 августа, 20:10
Шерочка с Машерочкой в Люберцах!
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Гость
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