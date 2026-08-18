Руководит в полной мере: кто стал директором департамента городского хозяйства Ярославля

Известно, что до того, как прийти работать в ДГХ Ярославля, Олег Виноградов руководил городской Госавтоинспекцией. Также он был начальником Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Фактически Олег Виноградов руководит ДГХ с января 2026 года. Тогда же стало известно, что предыдущий глава департамента Ярослав Овчаров решил покинуть свой пост. В беседе с 76.RU Ярослав Овчаров поделился, что будет работать в другом регионе. Позднее стало известно, что он стал руководителем муниципальной организации в подмосковных Люберцах. То есть, по сути, Ярослав Овчаров работает бок о бок с главой Люберец, которым с 2022 года является бывший мэр Ярославля Владимир Волков.