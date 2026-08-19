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Лето Погода на Преображение Господне укажет, насколько холодными будут осень и зима, — приметы

Погода на Преображение Господне укажет, насколько холодными будут осень и зима, — приметы

Также можно узнать о погоде на январь

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С 19 августа погода начинает переходить в осенний режим | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUС 19 августа погода начинает переходить в осенний режим | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 19 августа погода начинает переходить в осенний режим

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В среду, 19 августа, в народном календаре отмечают Яблочный Спас и великий христианский двунадесятый праздник — Преображение Господне. Считается, что это пограничный день между летом и осенью. Именно с 19 августа начинается постепенное похолодание и подготовка растений к непростому сезону. По погоде в этот день, по народным приметам, можно судить, какими будут осень и зима.

Если с утра стоит ясная и теплая погода, то осень стоит ждать сухой, а зиму — без суровых морозов и высоких сугробов. Дожди и грозы — предвестники холодов. Стоит ждать в декабре обильных снегопадов.

Также считалось, что какая погода будет на Яблочный Спас, таким будет и январь. Пожелтевшие к этому дню листья на березе предвещают ранние осенние заморозки.

Что можно делать

  • Посетить богослужение. Главная традиция — поучаствовать в праздничной службе;

  • освятить плоды. Принесите в храм яблоки, священник прочитает молитву и окропит их святой водой;

  • угостить других. После службы освященными плодами принято делиться — с родными, соседями, а также с теми, кто нуждается;

  • приготовить постные блюда. Из освященных яблок можно испечь пирог, сделать шарлотку, запечь с медом, сварить компот или варенье. При этом важно: даже яблочную выпечку стоит готовить на постном тесте;

  • провести день с близкими. Уделите время семье, помолитесь, поблагодарите за урожай и постарайтесь избежать суеты. Можно помочь кому-то, кто в этом нуждается.

Чего лучше избегать

  • Проявлять негатив. Не стоит ссориться, ругаться, сквернословить, завидовать или желать зла другим;

  • заниматься тяжелой работой без необходимости. Речь о делах, которые можно отложить: интенсивная работа в огороде, генеральная уборка, стирка, рукоделие;

  • устраивать шумные застолья и предаваться чревоугодию. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, верующим рекомендуют не нарушать его правила;

  • нарушать постные ограничения. Мясо, молочные продукты и яйца по-прежнему под запретом.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода Яблочный Спас
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