Погода на Преображение Господне укажет, насколько холодными будут осень и зима, — приметы

В среду, 19 августа, в народном календаре отмечают Яблочный Спас и великий христианский двунадесятый праздник — Преображение Господне. Считается, что это пограничный день между летом и осенью. Именно с 19 августа начинается постепенное похолодание и подготовка растений к непростому сезону. По погоде в этот день, по народным приметам, можно судить, какими будут осень и зима.