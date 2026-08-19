Погода на Преображение Господне укажет, насколько холодными будут осень и зима, — приметы

В среду, 19 августа, в народном календаре отмечают Яблочный Спас и великий христианский двунадесятый праздник — Преображение Господне. Считается, что это пограничный день между летом и осенью. Именно с 19 августа начинается постепенное похолодание и подготовка растений к непростому сезону. По погоде в этот день, по народным приметам, можно судить, какими будут осень и зима.
Если с утра стоит ясная и теплая погода, то осень стоит ждать сухой, а зиму — без суровых морозов и высоких сугробов. Дожди и грозы — предвестники холодов. Стоит ждать в декабре обильных снегопадов.
Также считалось, что какая погода будет на Яблочный Спас, таким будет и январь. Пожелтевшие к этому дню листья на березе предвещают ранние осенние заморозки.
Что можно делать
Посетить богослужение. Главная традиция — поучаствовать в праздничной службе;
освятить плоды. Принесите в храм яблоки, священник прочитает молитву и окропит их святой водой;
угостить других. После службы освященными плодами принято делиться — с родными, соседями, а также с теми, кто нуждается;
приготовить постные блюда. Из освященных яблок можно испечь пирог, сделать шарлотку, запечь с медом, сварить компот или варенье. При этом важно: даже яблочную выпечку стоит готовить на постном тесте;
провести день с близкими. Уделите время семье, помолитесь, поблагодарите за урожай и постарайтесь избежать суеты. Можно помочь кому-то, кто в этом нуждается.
Чего лучше избегать
Проявлять негатив. Не стоит ссориться, ругаться, сквернословить, завидовать или желать зла другим;
заниматься тяжелой работой без необходимости. Речь о делах, которые можно отложить: интенсивная работа в огороде, генеральная уборка, стирка, рукоделие;
устраивать шумные застолья и предаваться чревоугодию. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, верующим рекомендуют не нарушать его правила;
нарушать постные ограничения. Мясо, молочные продукты и яйца по-прежнему под запретом.