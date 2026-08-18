«Влияние фронтальных разделов»: чем погода удивит жителей Центральной России в середине августа

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU

На этой неделе в Центральной России сохранится летнее тепло. По прогнозам экспертов центра «Фобос», ожидаются локальные кратковременные ливни и грозы. Однако похолодания из-за этого ждать не стоит.

«На погоде Центральной России скажется влияние фронтальных разделов. Регион окажется в тёплом секторе вихря, так что ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер, а столбики термометров смогут подниматься до +21…+26 °С, а в Черноземье и до +26…+31 °С», — рассказали в «Фобосе».

В Москве ливни и грозы тоже будут носить локальный и кратковременный характер, столбики термометров поднимуться до +22…+25 °С.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 19 августа +17 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +18 °С, осадки сохранятся до вечера.

Ночью 20 августа +13 °С, пасмурно. Дожди начнутся к утру, днем +17 °С. Осадки сохранятся до вечера.

Ночью 21 августа +13 °С, небольшие дожди. Утром осадки прекратятся, но вновь возобновятся днем. К тому времени температура поднимется до +18 °С.

По данным «Гидрометцентра России» ночью 22 августа в Ярославской области +11 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем +22 °С, осадки сохранятся.