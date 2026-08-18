Производитель отозвал из обращения ветеринарную вакцину после гибели собак в Ярославской области

Производитель отозвал из обращения вакцину, которую связывают с гибелью собак в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Компания «Ветбиохим» приняла решение об отзыве из обращения вакцины «Мультикан-8» серии 20 до выяснения всех обстоятельств. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Ветбиохим» во «ВКонтакте» 18 августа.

«В настоящее время проводится повторный контроль качества серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины подготовлены к передаче в государственный аккредитованный орган для проведения независимой экспертизы. Специалисты компании находятся в Ярославской области и принимают участие в изучении обстоятельств произошедшего. При этом на настоящий момент официальных рекламаций и обращений в адрес компании „Ветбиохим“ как производителя вакцины всё ещё не поступало. По имеющейся у компании информации, аналогичные сведения в Россельхознадзор также не поступали», — сообщили в посте.

Компания пообещала продолжить информировать о ситуации по мере получения результатов повторного контроля качества, независимой экспертизы и официальных заключений. Также в «Ветбиохиме» выразили соболезнования владельцам погибших животных.

Дополнительную информацию, а также официально подтвержденные сведения о случаях, которые могут иметь отношение к сложившейся ситуации, просят направлять на электронную почту: multican-8@vetbiochem.com

При обращении необходимо прилагать официальные заключения ветеринарных врачей, результаты проведенных исследований и экспертиз, выписки из ветеринарных клиник, а также иные документы, содержащие подтвержденную информацию об обстоятельствах конкретного случая.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Напомним, ярославские собаководы сообщили о гибели своих питомцев после того, как животные были планово привиты вакциной «Мультикан-8» серии 20. По словам людей, на 4-5 сутки после укола собакам становилось плохо — повышалась температура, начинался зуд и судороги, слюнотечение. Лечение не помогало, животные в муках погибали.

Владельцы питомцев, с которыми пообщался портал 76.RU, рассказали, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению «Центр ветеринарии» Ярославской области.

В «Центре ветеринарии» 17 августа подтвердили наличие жалоб на поствакцинальные осложнения у собак. Также в учреждении сообщили, что с 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено, проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора.