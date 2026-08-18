В Ярославской области столкнулись лодка и катер — есть пострадавший

В Ярославской области столкнулись лодка и катер. Происшествие случилось 18 августа на Рыбинском водохранилище в 12 километрах от села Прозорово Брейтовского округа.
«На катер, стоящий на якоре, был совершен наезд другим маломерным судном, которое двигалось по водохранилищу. Судоводитель лодки признался, что не заметил стоящее на месте судно, что и стало причиной наезда», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Водитель и пассажир катера не пострадали. А вот 52-летний мужчина на лодке получил травмы. Прибывшие на место происшествия инспекторы Брейтовского участка Центра ГИМС регионального управления МЧС России осмотрели его и оказали первую помощь. У обоих участников инцидента проверили документы.
«Алкотест показал, что оба находились в трезвом состоянии», — уточнили в МЧС.
В отношении мужчины на лодке вынесли одно постановление за нарушение правил маневрирования на маломерном судне. Он может получить штраф до тысячи рублей или лишиться права управления маломерным судном на срок до полугода.
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