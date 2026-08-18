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Происшествия В Ярославской области столкнулись лодка и катер — есть пострадавший

В Ярославской области столкнулись лодка и катер — есть пострадавший

В МЧС рассказали подробности происшествия на воде

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В Ярославской области столкнулись лодка и катер | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области столкнулись лодка и катер | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области столкнулись лодка и катер

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области столкнулись лодка и катер. Происшествие случилось 18 августа на Рыбинском водохранилище в 12 километрах от села Прозорово Брейтовского округа.

«На катер, стоящий на якоре, был совершен наезд другим маломерным судном, которое двигалось по водохранилищу. Судоводитель лодки признался, что не заметил стоящее на месте судно, что и стало причиной наезда», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Мужчина на лодке не заметил стоящий катер | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruМужчина на лодке не заметил стоящий катер | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Мужчина на лодке не заметил стоящий катер

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Водитель и пассажир катера не пострадали. А вот 52-летний мужчина на лодке получил травмы. Прибывшие на место происшествия инспекторы Брейтовского участка Центра ГИМС регионального управления МЧС России осмотрели его и оказали первую помощь. У обоих участников инцидента проверили документы.

«Алкотест показал, что оба находились в трезвом состоянии», — уточнили в МЧС.

Участников инцидента проверили на трезвость | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruУчастников инцидента проверили на трезвость | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Участников инцидента проверили на трезвость

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

В отношении мужчины на лодке вынесли одно постановление за нарушение правил маневрирования на маломерном судне. Он может получить штраф до тысячи рублей или лишиться права управления маломерным судном на срок до полугода.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Катер Лодка Происшествие Рыбинское водохранилище
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8 часов
Вот уж не думал что на воде ДТП бывают
Гость
14 часов
Пенс видимо важная шишка. Думал, что пропустят. И что бухим плавать на катере можно. Не прокатило.
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Гость
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