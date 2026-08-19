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Экономика Вам заплатят за коммуналку: кому положена компенсация и на каких условиях

Вам заплатят за коммуналку: кому положена компенсация и на каких условиях

До 100% расходов на ЖКУ могут компенсировать

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Полная компенсация расходов за коммуналку полагается трем категориям граждан | Источник: Илья Бархатов / 74.RUПолная компенсация расходов за коммуналку полагается трем категориям граждан | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Полная компенсация расходов за коммуналку полагается трем категориям граждан

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Если плата за квартиру превышает установленный в регионе порог дохода, то можно получить компенсацию за ЖКУ. Это в первую очередь касается пенсионеров, они могут рассчитывать на возмещение до 100% расходов. Подробнее об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Пенсионерам положена субсидия на оплату ЖКУ в том случае, когда расходы семьи на коммунальные услуги превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода, федеральный стандарт составляет 22%, хотя в отдельных субъектах этот порог снижен», — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

Компенсация независимо от размера дохода человека, положена пенсионерам с инвалидностью, ветеранам ВОВ и боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, участникам СВО, а также родственникам погибших военнослужащих. Эти льготники могут рассчитывать на возмещение до половины затрат на жилье и коммунальные услуги.

А вот полная компенсация расходов за коммуналку полагается героям Российской Федерации, Советского Союза и Героям Труда. Для оформления выплаты пенсионеру нужно обратиться в органы социальной защиты, МФЦ либо подать заявление через «Госуслуги».

Однако есть нюанс, который может помешать получить субсидию. На это повлияет наличие задолженности за ЖКУ. В некоторых случаях исключение действует, когда стороны официально договорились о реструктуризации долга и рассрочке платежей.

В этом году тарифы ЖКУ проиндексируют два раза. Первое повышение уже было 1 января, тогда тарифы по всей стране увеличились на 1,7%. А вот основное повышение запланировано на 1 октября 2026 года. Узнать о том, как изменятся цифры в ваших платежках, можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Коммуналка ЖКУ Квитанция Компенсация Субсидия Выплата
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Комментарии
4
Гость
18 часов
Хорошо, что есть возможность такая, субсидии получить. У нас нету, мы не подходим ни под одну из категорий для льгот, но знаю многих кто оформляет
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Гость
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