«Я только закалился»: большое интервью Евгения Урлашова. Видео

Интервью Евгения Урлашова после освобождения из колонии Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов дал большое интервью нашему коллеге из MSK1.RU Михаилу Контуеву сразу после освобождения из колонии 30 декабря. За решеткой политик провел 12,5 лет. Последние годы он находился в тверской ИК-1.

Урлашов должен был сидеть до 2 января 2026 года, но из-за праздников его выпустили чуть раньше.

Евгений Урлашов по-прежнему не признает своей вины. Также он заявил, что собирается жить и работать в России. Планирует обосноваться в Москве, но в ближайшие дни планирует посетить родной Ярославль.

«Безусловно, отпечаток останется. Приличный. Характер — я только закалился. Я не сломался, не согнулся. Наоборот», — заявил бывший руководитель Ярославля.

Напомним, Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году его признали виновным в покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Евгения Урлашова приговорили к заключению на 12,5 лет и штрафу в 60 миллионов рублей.