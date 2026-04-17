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Город Эксклюзив У жителей спросят разрешения: за Волгой в Ярославле хотят снести восемь домов ради 18-этажек

У жителей спросят разрешения: за Волгой в Ярославле хотят снести восемь домов ради 18-этажек

В мэрии рассказали о планах по застройке поселка завода № 50

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В поселке завода № 50 собираются снести дома ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ поселке завода № 50 собираются снести дома ради новой застройки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В поселке завода № 50 собираются снести дома ради новой застройки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Заволжском районе Ярославля хотят застроить многоэтажками поселок завода № 50. Это место как бы отделено от основной части района промзоной и железной дорогой. И представляет собой двухэтажные дома старой застройки, соседствующие с сараями.

О планах по комплексному развитию этой территории порталу 76.RU рассказали в мэрии города.

Местных жителей попросят согласиться

Площадь участка, на котором собираются возвести дома высотой до 18 этажей — 162 510 кв. м. Сейчас здесь расположены в основном двухэтажки. Восемь из них может пойти под снос — № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

«Мэрией планируется проведение общих собраний собственников помещений по вопросу включения многоквартирных домов в проект», — пояснили власти.

Для того, чтобы процесс был запущен, в каждом доме должно набраться не менее двух третей голосов собственников или их законных представителей, которые согласятся на такое развитие событий.

Сносом и расселением домов должен будет заняться застройщик.

По расчетам, общая площадь нового жилья в этом месте может составить 123 133 кв. м., а численность будущего населения — 4 400 человек. Кроме домов на площадке хотят разместить детский сад не менее, чем на 250 мест, и школу не менее, чем на 500 мест.

В мэрии хотят застроить 18-этажками поселок завода № 50 | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ мэрии хотят застроить 18-этажками поселок завода № 50 | Источник: Мария Романова / Городские медиа

В мэрии хотят застроить 18-этажками поселок завода № 50

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Условные, приблизительные границы территории, которую хотят отдать под комплексное развитие | Источник: Мария Романова / Городские медиаУсловные, приблизительные границы территории, которую хотят отдать под комплексное развитие | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Условные, приблизительные границы территории, которую хотят отдать под комплексное развитие

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Застройщика власти намерены искать на торгах. Планируемый срок проведения аукциона — III–IV квартал 2026 года.

Напомним, о том, что в этой части Ярославля собираются реализовать проект комплексного развития территории, власти города сообщили в конце марта 2026 года. Еще одной площадкой для новой застройки может стать улица Павлика Морозова. На ней планируют снести шесть домов и на их месте построить здания общественно-делового назначения.

Что думаете об идее застройки?

Правильно, пускай бараки уходят в прошлое
Ещё больше высоток? Хватит застраивать Заволгу!
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Комплексное развитие территории
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Комментарии
90
Гость
22 июня, 18:26
Гладко было на бумаге, разве можно верить обещаниями чиновников?
Гость
18 апреля, 20:05
Детский сад, школа и т.д. Вопрос в другом,в центр или ещё куда ездить как будем?
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Гость
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