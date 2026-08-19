Десятки тысяч желающих на сотни бюджетных мест. Сколько абитуриентов приняли ярославские вузы

В вузах Ярославля раскрыли предварительные итоги приемной кампании Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области движется к финалу приемная кампания. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении первокурсников на бюджет бакалавриата.

Всего на бакалавриат и специалитет зачислены более 3,3 тысячи человек. Публикуем предварительные итоги приема 2026-го.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова

В ЯрГУ им. Демидова подали около 19 тысяч заявлений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Средний балл ЕГЭ на бюджете бакалавриата и специалитета (по трем предметам) составил 227,6 балла.

«Всего в рамках приема было подано абитуриентами бакалавриата и специалитета около 19 тысяч заявлений на бюджетные места. Все доступные 800 бюджетных мест на бакалавриате (775 мест) и специалитете (25 мест) в вузе заполнены на 100%», — рассказали в пресс-службе ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

По целевой квоте в этом году в ЯрГУ поступили 12 человек, заказчики целевых мест: ростовская гимназия им. Кекина, Ярославский градостроительный колледж, Рыбинский завод приборостроения, МБОУ СОШ № 35 г. Кострома, Ростовский оптико-механический завод, Минобороны РФ, Управление Федеральной службы судебных приставов в связке с Службой по защите прав потребителей по Ярославской области, Управление судебного департамента в Ивановской области.

По отдельной квоте на бакалавриат и специалитет поступили 83 человека.

По отдельной квоте поступают Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, в том числе во время специальной военной операции (СВО); участники СВО и их дети; дети медработников, умерших от COVID‑19.

Без вступительных испытаний поступил 1 человек на бакалавриат — это был победитель отраслевой олимпиады «Газпром».

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

В ЯГПУ поступило более 24 тысяч заявлений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Средний проходной на педагогическое образование составил 70 баллов за экзамен. За время приемной кампании от абитуриентов поступило более 24 тысяч заявлений. Заняты все бюджетные места — 699.

По целевой квоте в вуз поступили 39 человек. По отдельной квоте — 67 абитуриентов.

Победители олимпиад, имеющие бонус в поступлении без вступительных экзаменов, подавали заявления, однако зачисленных среди них не было.

ЯГТУ

В ЯГТУ подали 12 тысяч заявлений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На участие в конкурсе по очной форме обучения на бюджет в техническом университете было подано около 12 тысяч заявлений. По итогам зачислили 680 абитуриентов, из них 118 в рамках квот. Средний балл ЕГЭ составил 73,6.

«Заказчиками целевого обучения выступают предприятия ключевых отраслей экономики и промышленности региона и страны: химические производства, дорожное строительство, транспортники, и многие другие, а также органы исполнительной власти муниципального и регионального уровня», — прокомментировали в ЯГТУ.

Среди зачисленных олимпиадников не было.

ЯРГАУ

В Аграрный университет подали 5467 заявлений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославский аграрный университет в рамках приема было подано 5467 заявлений. Всего в 2026 году занято 264 бюджетных места. Средний балл ЕГЭ на бюджет — 61.

По целевой квоте поступили 10 человек, заказчики: «Россети» и ростовское ООО «Красный маяк». По отдельной квоте для участников СВО и их детей зачислены 18 человек.

В этом году победителей и призеров олимпиад, поступивших в Ярославский ГАУ без вступительных испытаний, не было.

РГАТУ

В РГАТУ зачислили 332 человека Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева в рамках основного приема набрали 332 человека на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.

По целевой квоте в этом году зачислено 20 человек, а по льготе для участников СВО и их детей — 19. Среди подававших заявления олимпиадников не было.

ЯГМУ

В ЯГМУ в 2026 году было подано более 20,5 тысячи заявлений Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В медицинский вуз было подано более 20,5 тысячи заявлений, всего на бюджетные места зачислено 553 человека, в том числе 7 человек по донабору.

По целевому направлению в головной офис в Ярославле поступили 265 человек, в Вологодский филиал — 57. Количество поступивших по особой и отдельной квоте: 80, Вологодский филиал — 9.

Проходной балл на лечебном деле составил 247 баллов, это сумма баллов после трех ЕГЭ и результаты индивидуальных достижений.