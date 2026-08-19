Десятки тысяч желающих на сотни бюджетных мест. Сколько абитуриентов приняли ярославские вузы

В Ярославской области движется к финалу приемная кампания. Вузы начали публиковать первые приказы о зачислении первокурсников на бюджет бакалавриата.
Всего на бакалавриат и специалитет зачислены более 3,3 тысячи человек. Публикуем предварительные итоги приема 2026-го.
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
Средний балл ЕГЭ на бюджете бакалавриата и специалитета (по трем предметам) составил 227,6 балла.
«Всего в рамках приема было подано абитуриентами бакалавриата и специалитета около 19 тысяч заявлений на бюджетные места. Все доступные 800 бюджетных мест на бакалавриате (775 мест) и специалитете (25 мест) в вузе заполнены на 100%», — рассказали в пресс-службе ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
По целевой квоте в этом году в ЯрГУ поступили 12 человек, заказчики целевых мест: ростовская гимназия им. Кекина, Ярославский градостроительный колледж, Рыбинский завод приборостроения, МБОУ СОШ № 35 г. Кострома, Ростовский оптико-механический завод, Минобороны РФ, Управление Федеральной службы судебных приставов в связке с Службой по защите прав потребителей по Ярославской области, Управление судебного департамента в Ивановской области.
По отдельной квоте на бакалавриат и специалитет поступили 83 человека.
По отдельной квоте поступают Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, в том числе во время специальной военной операции (СВО); участники СВО и их дети; дети медработников, умерших от COVID‑19.
Без вступительных испытаний поступил 1 человек на бакалавриат — это был победитель отраслевой олимпиады «Газпром».
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Средний проходной на педагогическое образование составил 70 баллов за экзамен. За время приемной кампании от абитуриентов поступило более 24 тысяч заявлений. Заняты все бюджетные места — 699.
По целевой квоте в вуз поступили 39 человек. По отдельной квоте — 67 абитуриентов.
Победители олимпиад, имеющие бонус в поступлении без вступительных экзаменов, подавали заявления, однако зачисленных среди них не было.
ЯГТУ
На участие в конкурсе по очной форме обучения на бюджет в техническом университете было подано около 12 тысяч заявлений. По итогам зачислили 680 абитуриентов, из них 118 в рамках квот. Средний балл ЕГЭ составил 73,6.
«Заказчиками целевого обучения выступают предприятия ключевых отраслей экономики и промышленности региона и страны: химические производства, дорожное строительство, транспортники, и многие другие, а также органы исполнительной власти муниципального и регионального уровня», — прокомментировали в ЯГТУ.
Среди зачисленных олимпиадников не было.
ЯРГАУ
В Ярославский аграрный университет в рамках приема было подано 5467 заявлений. Всего в 2026 году занято 264 бюджетных места. Средний балл ЕГЭ на бюджет — 61.
По целевой квоте поступили 10 человек, заказчики: «Россети» и ростовское ООО «Красный маяк». По отдельной квоте для участников СВО и их детей зачислены 18 человек.
В этом году победителей и призеров олимпиад, поступивших в Ярославский ГАУ без вступительных испытаний, не было.
РГАТУ
В Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева в рамках основного приема набрали 332 человека на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.
По целевой квоте в этом году зачислено 20 человек, а по льготе для участников СВО и их детей — 19. Среди подававших заявления олимпиадников не было.
ЯГМУ
В медицинский вуз было подано более 20,5 тысячи заявлений, всего на бюджетные места зачислено 553 человека, в том числе 7 человек по донабору.
По целевому направлению в головной офис в Ярославле поступили 265 человек, в Вологодский филиал — 57. Количество поступивших по особой и отдельной квоте: 80, Вологодский филиал — 9.
Проходной балл на лечебном деле составил 247 баллов, это сумма баллов после трех ЕГЭ и результаты индивидуальных достижений.
Ранее мы показывали, в каких условиях живут студенты Ярославского государственного педагогического университета. А также публиковали обзор направлений, куда сложнее всего пробиться.