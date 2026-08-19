И снова август. 35-летняя история российской экономики в курсе рубля, который опять пошел вниз

Разные были курсы валюты. В 1914-м казался запредельным Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Доллар приблизился к 85 рублям, евро — к 98. Всего за пару дней рубль сдал позиции, которые держал с начала с марта, а до этого — с сентября 2025 года.

Что происходит с российской валютой, почему она опять слабеет и почему нынешняя история одновременно похожа и совершенно не похожа на предыдущие валютные встряски — от 1991 года до санкционного шока 2022-го? MSK1.RU — к роковой для страны дате 19 августа поговорил с экспертами об экономике страны и курсе деревянного.

Сначала была денежная катастрофа

После распада СССР новая российская валюта сразу же шагнула в эпоху гиперинфляции. Сейчас уже мало кто помнит, но в 1991 году, после начала шоковых реформ, официальный курс доллара составлял 1,7 рубля, хотя реально он торговался в разы дороже.

К концу 1994 года, по официальной статистике Банка России, доллар торговался по 3,4 — 3,9 тысячи, а в 1997 году — уже по 6000 рублей. Сегодня эти цифры выглядят почти комично. Но только потому, что рубль тогда еще не пережил главного экзамена — в августе 1998 года. После дефолта и деноминации доллар подскочил до 22 рублей. То есть за считаные месяцы подорожал в несколько раз. Это была самая настоящая девальвация. На ее фоне то, чем сейчас пугают некоторые диванные эксперты, выглядит просто смешно, правда же?

2008 год: нефть вниз — рубль тоже

Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов снова заставил вспомнить про девальвацию. Доллар, который летом 2008-го стоил примерно 23–24 рубля, в начале 2009-го уже торговался около 36 рублей.

Следующий кризис — в 2014 году, после введения антироссийских санкций. Курс доллара, который в начале года был около 33–35 рублей, опять полетел вверх — сначала до 66 рублей в феврале 2015 года, а затем до 77 рублей в феврале 2016 года.

Весной 2020 года рубль снова попал под двойной удар. На фоне пандемии и остановки мировой экономики — уже более 80 рублей за доллар. Потом санкционный обвал — до 100 рублей за доллар осенью 2023 года.

А потом произошло то, чего многие не ожидали. Рубль не просто стабилизировался — он резко укрепился. Если это, конечно, можно считать укреплением в принципе. Но хоть не 100, и ладно. Весной и летом доллар на официальном рынке опускался почти до 70 рублей.

Как объясняет Денис Астафьев, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro, в 2022 году ключевую роль сыграли административные меры: ограничения движения капитала, обязательная продажа экспортной выручки и резкое сокращение импорта.

Получилась почти идеальная для рубля арифметика: валюты от экспорта поступало много, а покупать за границей Россия могла значительно меньше.

Астафьев подчеркивает: укрепление рубля тогда вовсе не означало, что российская экономика вдруг стала здоровее. Рынок просто оказался в совершенно особых условиях.

И это важный урок последних лет: курс рубля — не медицинский градусник экономики, который честно показывает температуру организма. Иногда это градусник, который кто-то держит рукой.

Почему рубль пошел вниз сейчас

Инвестиционный банкир Евгений Коган считает нынешнее движение вполне объяснимым. По его словам, разговоры о возможном ослаблении рубля ближе к середине и концу августа звучали заранее. И главная причина сейчас — изменение экспортно-импортного баланса. Россия стала меньше продавать за рубеж нефтепродуктов. А бензин, дизель и другие нефтепродукты — важная статья российского экспорта, говорит Коган.

То есть валюты от экспорта приходит меньше, а валюты на импорт требуется больше. Особенно это заметно на топливном рынке. Из-за проблем с нефтеперерабатывающей инфраструктурой России пришлось увеличивать закупки топлива за рубежом. А импорт, как известно, требует иностранной валюты. Получается двойной удар по рублю: экспортер продает меньше валюты, импортер хочет купить больше.

— Но катастрофы никакой нет, — говорит банкир.

Более слабый рубль, по его оценке, способен даже помочь отдельным экспортным отраслям, в том числе угольщикам, для которых нынешняя ситуация с ценами и внешними продажами остается тяжелой.

Коган не видит оснований пока ждать повторения сценария 2024 года. Его базовая оценка — 86–87 рублей за доллар, причем он допускает и движение в район 88–90 рублей. А вот уровень 95 рублей считает пока маловероятным, не говоря уже о 100 или 120.

Прогнозировать валютный курс, шутит банкир, вообще проще, чем «прогнозировать настроение девушки утром».

Нефть уже не единственный рычаг

Денис Астафьев говорит, что нефть по-прежнему важна, но нынешний курс уже нельзя описывать формулой «нефть подешевела — рубль тоже». На курс одновременно влияют экспортная выручка, импорт, санкционные ограничения, бюджетные расходы, движение капитала и политика Центрального банка, перечисляет аналитик.

Астафьев не ждет, что рубль автоматически вернется к 78–82 только потому, что на рынок поступит часть ранее заработанной экспортерами валюты. При этом ключевая ставка Банка России в 14% остается фактором, который ограничивает скорость ослабления рубля, хотя сама по себе не способна заставить валюту резко укрепиться.

Иными словами: высокая ставка может сделать рублевые активы привлекательнее, но если валюты физически не хватает, одной магией процентов проблему не решить.

Август — месяц, когда рубль традиционно нервничает

Ведущий аналитик финансовой компании «Амаркетс» Игорь Расторгуев отмечает, что резко вырос спрос на иностранную валюту со стороны инвесторов. На фоне геополитической неопределенности часть денег перемещается из более рискованных российских активов в так называемые «защитные» инструменты.

Во-вторых, напоминает Расторгуев, наступил туристический сезон. Россияне уезжают за границу, а отпуск, как известно, тоже требует валюты.

Но у рубля сейчас есть шанс получить передышку. Экспортерам понадобятся рубли для расчетов с бюджетом, а значит, они могут активнее продавать валютную выручку. Расторгуев считает, что это способно временно поддержать российскую валюту.