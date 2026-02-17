Концерт Бабкиной, гастрономическая ярмарка, праздничный троллейбус: как в Ярославле отметят Масленицу

Масленичные события пройдут в Ярославле с 16 по 22 февраля

В мэрии Ярославля рассказали, как в городе будет праздноваться Масленица (0+).

События масленичной недели запланированы с 16 по 22 февраля. Каждый день ярославцам и туристам обещают какие-то развлечения. Площадками станут учреждения культуры, музеи, городские территории. Например, на Даманском острове 16 февраля откроется выставка масленичных кукол. Ее можно будет посетить в течение всей недели. В кафе и ресторанах будет представлено масленичное меню.

Важно, что в этом году вход на Советскую площадь на Масленицу 21–22 февраля будет доступен только по билетам.

Концерт Надежды Бабкиной и гастрономическая ярмарка

Основные праздничные события развернутся 21 и 22 февраля на Советской площади.

«Здесь будет работать каток, установят большую сцену, откроется множество фотозон, развернется масленичный городок. Жителей и гостей города ждет праздничная масленичная ярмарка с сувенирами и угощениями и большая игровая зона. Вся Советская площадь будет оформлена в праздничном стиле. Программа будет построена на традиционных играх и забавах», — отметил заместитель директора департамента культуры — начальник управления по организации работы в сфере культуры Алексей Чикин.

В мэрии рассказали, что на праздник приедут творческие коллективы из городов Золотого кольца. На гастрономической ярмарке будут представлены блюда городов Золотого кольца.

«У нас на Главной Масленице страны можно будет попробовать костромские, угличские, владимирские, ростовские блины», — уточнил Алексей Чикин.

Игровая зона на Советской площади будет представлена в виде семи дворов — по дням недели. Здесь можно будет поучаствовать в метании пирогов, богатырских забавах, семейных эстафетах, взятии снежной крепости, познакомиться с картой предсказаний, послушать частушки, стать зрителями театра Петрушки.

Также 21 и 22 февраля с 12 до 17 часов на Советской площади пройдут концерты творческих коллективов. 21 февраля запланирован большой концерт с участием народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

Полная программа праздника на Советской площади 21–22 февраля Узнать 21 февраля 09:00–15:20 — масленичный турнир по хоккею с мячом (6+). В соревнованиях примут участие воспитанники спортивных школ и спортивных клубов. Место: ледовый комплекс на Советской площади;

10:00–21:00 — масленичная ярмарка;

12:00–17:00 — традиционные масленичные развлечения и забавы, мастер-классы;

13:00–15:00 — программа на катке «Скоморошьи забеги»;

12:00–15:30 — концертная программа творческих коллективов Ярославской области;

15:30–17:00 — концерт ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. 22 февраля 09:30 — масленичный турнир по хоккею с мячом (6+) среди команд Ярославля. Место проведения: ледовый комплекс (Советская площадь);

10:00–21:00 — масленичная ярмарка;

12:00–17:00 — традиционные масленичные развлечения и забавы, мастер-классы;

13:00–15:00 — программа на катке «Скоморошьи забеги»;

12:00–16:00 — концертная программа творческих коллективов городов Золотого Кольца;

12:00–13:00 — спортивный фестиваль «Масленица 2026» (6+). Состоятся показательные выступления спортсменов по фигурному катанию, веселые старты и различные активности для жителей и гостей города всех возрастов. Место: Ледовый комплекс на Советской площади;

14:00 — скоморошьи бега на льду. Серия веселых стартов и различных конкурсов, посвящённых Масленице. В рамках программы пройдут забавные соревнования и развлечения, создающие праздничную атмосферу и объединяющие участников в весёлой масленичной атмосфере. Место: Ледовый комплекс (Советская площадь);

15:00 — шоу силового экстрима «Богатырские игры». Шоу силового экстрима «Богатырские игры» — это увлекательное соревнование, в котором участвуют мастер спорта России по тяжелой атлетике, чемпион мира по кроссфиту и сильнейший атлет России по силовому экстриму. Яркие выступления, рекордные усилия и настоящее богатырское мастерство;

15:00 — соревнования по подтягиваниям и поднятию гири. Это мероприятие, где все желающие могут проявить свою силу и выносливость. В рамках соревнований участники соревнуются в подтягиваниях и подъёмах гири, создавая атмосферу праздника силы, спорта и дружеского соперничества;

16:00–17:00 — интерактивная программа театра песни «ЯР» (Москва).



Возрастное ограничение мероприятий 0+, если не указано иное.

«Масленичный» троллейбус, сожжение чучела

Кроме того, новинкой праздничной программы станет работа «масленичного» троллейбуса. Он будет следовать по маршруту № 1. В нем для пассажиров прозвучат масленичные обрядовые песни, шутки, прибаутки.

Также 22 февраля на Советской площади запланирована спортивная программа: пройдет шоу силового экстрима «Богатырские игры» от мастера спорта Алексея Костерина и сильнейшего атлета России Валерия Уткина, также в программе турнир по хоккею в валенках, скоморошьи бега на льду, соревнования по поднятию гири и другое.

22 февраля в 18:00 на Даманском острове пройдет сожжение масленичной куклы.

Праздники в районах

Также в воскресенье гуляния пройдут и в районах города:

Заволжский район — на площадках перед ДК «Гамма» и ДК «Энергетик»;

Красноперекопский район — площадка перед ДК «Нефтяник»;

Кировский район — парк на острове Даманский.

Программа праздника на площадках 21–22 февраля Узнать 21 февраля 10:00–18:00 — «Праздник солнца Масленица» (6+). Масленичные игры и забавы, роспись оберега, увлекательные истории и традиции масленичной недели. Место проведения: Музей Максима Богдановича (ул. Чайковского, 21);

10:00–18:00 — «ZOO-Масленица». Катание на пони, масленичные забавы и игры, интерактивная программа «Живая сказка» для малышей, мастер-классы, выступления ходулистов, фотозоны, показательные кормления животных блинами. Место проведения: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);

10:00–13:00 — праздничное представление «Масленица пришла — отворяй ворота»! Игры, конкурсы, масленичные забавы, танцевальный марафон. Место: парк «Нефтяник».

11:00, 13:00, 15:00 — «Как на масленой неделе» (6+). Дети и взрослые узнают все о традициях празднования масленицы на Ярославской земле: самостоятельно изготовят чучело масленицы, примут участие в играх и веселых сценах из жизни ярославцев на масленичной неделе, смогут продемонстрировать свои умения в масленичных забавах, например, в перетягивании каната. Место проведения: музей истории города Ярославля им. В. Г. Извекова (Волжская наб., 17);

12:00–13:00 — интерактивная развлекательная программа «Шумные потешки». Кричалки, частушки, хороводы, танцевальный флэшмоб. Место: парк «Юбилейный»;

16:00–18:00 — ярославская вечерка «Масленица-Обманщица». В программе: традиции масленичных гуляний, масленичные потехи, театрализованное интерактивное представление, мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Банченый веник», масленичные игры, пляски, хороводы, традиции русского чаепития. Место проведения: Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28). 22 февраля 10:00–18:00 — «Праздник солнца Масленица» (6+). Масленичные игры и забавы, роспись оберега, увлекательные истории и традиции масленичной недели. Место проведения: Музей Максима Богдановича (ул. Чайковского, 21);

10:00 — Турнир по футболу на снегу среди команд Ярославля (6+). Место: стадион «Славнефть» (ул. Гагарина, 21А);

10:00 — турнир по армспорту (0+). Он соберет сильнейших спортсменов Ярославля для демонстрации силы и выносливости. Участники продемонстрируют свое мастерство в соревнованиях на руках, создавая напряженную и захватывающую атмосферу. Это яркое событие для любителей силовых видов спорта и всех, кто ценит настоящий спорт и дружеское соперничество. Место: ТРЦ «РИО» (Тутаевское шоссе, 1);

10:00–16:30 — «ZOO-Масленица». Катание на пони, масленичные забавы и игры, интерактивная программа «Живая сказка» для малышей, мастер-классы, выступления ходулистов, фотозоны, показательные кормления животных блинами. Место проведения: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);

11:00 — праздник у колеса обозрения «Золотое кольцо». В программе конкурсы и соревнования, масленичный столб (ценные подарки тем, кто заберется на вершину), мастер-класс по изготовлению масленичной куклы. Участие бесплатное;

11:00, 13:00, 15:00 — «Как на масленой неделе» (6+). Дети и взрослые узнают все о традициях празднования масленицы на Ярославской земле: самостоятельно изготовят чучело масленицы, примут участие в играх и веселых сценах из жизни ярославцев на масленичной неделе, смогут продемонстрировать свои умения в масленичных забавах, например, в перетягивании каната. Место проведения: музей истории города Ярославля им. В. Г. Извекова (Волжская наб., 17);

12:00–13:30 — игровая программа для посетителей парка. Место: парк «Юбилейный»;

12:00–14:00 — развлекательная масленичная программа для жителей и гостей города. Место: парк Победы в Дзержинском районе;

12:00–14:00 — театрализованное народное гуляние «Курс на Масленицу!» (0+). В программе: масленичные активности, игры, забавы, награждение победителей районного конкурса «Символы Масленицы», сжигание чучела Масленицы, хороводный флэшмоб «Разудалый перепляс». Место проведения: площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» (Московский пр., 92);

12:00–14:00 — театрализованная праздничная программа «Масленичные истории или дождались коты Масленицу». Место проведения: площадь перед Домом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

12:00–14:00 — народное гулянье «Масленица хороша — широка её душа!». Традиционные игры, наигрыши, песни, хороводы. Место проведения: Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19);

12:00–17:00 — концертно-развлекательная программа «Зимние забавы по Пречистенски». Яркая развлекательная программа с играми, активностями и мастер-классами. Масленичные игрища, танцевальный флэшмоб. Зазывалки да шутки, кричалки да прибаутки, игры, танцы да песни. Место: парк на острове Даманский;

18:00 — сжигание чучела Масленицы. Место проведения: Парк на острове Даманский.



