В Ярославле вновь полностью запретили работу ДК им. Добрынина. В чем причина

В Ярославле запретили работу ДК им. Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле повторно закрыли ДК им. Добрынина из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом стало известно 9 февраля 2026 года.

Напомним, в ноябре 2025 года Ленинский районный суд приостановил работу Дворца культуры из-за нарушений пожарной безопасности. Ответчик обратился с ходатайством о замене мер, указав на частичное устранение проблем. 12 декабря 2025 года суд выдал разрешение на частичное возобновление работы. Концерты и массовые мероприятия всё еще были под запретом, но кружки и клубы по интересам продолжили работу в ДК им. Добрынина.

Прокуратура Ленинского района подала апелляционное представление, заявив, что угроза безопасности посетителей сохраняется. Совместная проверка с участием представителей ГУ МЧС и экспертной лаборатории выявила, что ранее установленные нарушения не были полностью устранены. Кроме того, обнаружены новые, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

«Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда согласилась с доводами апелляционного представления и отменила определение Ленинского районного суда г. Ярославля от 12 декабря 2025 года, отказала в удовлетворении ходатайства о замене обеспечительных мер», — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Таким образом, вновь действует полный запрет на деятельность ДК им. Добрынина, связанную с организацией концертов, спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий. Также в здании запрещено проводить занятия творческих коллективов, базирующихся на территории учреждения, до устранения нарушений норм противопожарной безопасности.