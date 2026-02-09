Город Закрытие ДК им. Добрынина

В Ярославле вновь полностью запретили работу ДК им. Добрынина. В чем причина

Публикуем официальную информацию

В Ярославле запретили работу ДК им. Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запретили работу ДК им. Добрынина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле повторно закрыли ДК им. Добрынина из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом стало известно 9 февраля 2026 года.

Напомним, в ноябре 2025 года Ленинский районный суд приостановил работу Дворца культуры из-за нарушений пожарной безопасности. Ответчик обратился с ходатайством о замене мер, указав на частичное устранение проблем. 12 декабря 2025 года суд выдал разрешение на частичное возобновление работы. Концерты и массовые мероприятия всё еще были под запретом, но кружки и клубы по интересам продолжили работу в ДК им. Добрынина.

Прокуратура Ленинского района подала апелляционное представление, заявив, что угроза безопасности посетителей сохраняется. Совместная проверка с участием представителей ГУ МЧС и экспертной лаборатории выявила, что ранее установленные нарушения не были полностью устранены. Кроме того, обнаружены новые, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

«Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда согласилась с доводами апелляционного представления и отменила определение Ленинского районного суда г. Ярославля от 12 декабря 2025 года, отказала в удовлетворении ходатайства о замене обеспечительных мер», — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Таким образом, вновь действует полный запрет на деятельность ДК им. Добрынина, связанную с организацией концертов, спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий. Также в здании запрещено проводить занятия творческих коллективов, базирующихся на территории учреждения, до устранения нарушений норм противопожарной безопасности.

Ранее мэр Артем Молчанов сообщал, что ДК имени Добрынина сможет заработать в полную силу в конце 2026 года.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
9 февраля, 21:09
За все долгие годы функционирования ДК не было ни одного случая пожарной опасности! Ни одного! Все сделано прочно и надёжно! В ауре же почему-то по нескольку раз в год проходит эвакуации, задымления и т.д. И конечно же закрывают именно советский дом культуры! Он своей лаконичной красотой - как бельмо на глазу. Показывает всю несостоятельность современной власти! Она зла на него в своей бледной творческой немощи! Все эти современные лже-проектировщики и архитекторы - локти кусают!
Гость
9 февраля, 19:34
Теперь и работу ДК решили развалить, как медицину
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
