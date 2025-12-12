НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле суд выдал разрешение на возобновления работы ДК им. Добрынина. Но есть нюанс

В Ярославле суд выдал разрешение на возобновления работы ДК им. Добрынина. Но есть нюанс

Публикуем официальное заявление директора учреждения

220
Что известно о закрытии ДК им. Добрынина

Что известно о закрытии ДК им. Добрынина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разрешили возобновить работу ДК им. Добрынина. К такому заключению пришел Ленинский районный суд.

«Сегодня [12 декабря] восстановлена деятельность МАУ ДК им. А. М. Добрынина в части функционирования коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Проведение массовых мероприятий пока остаётся под запретом до полного устранения оставшихся замечаний в театральном и малом залах», — сообщил директор Дворца культуры Игорь Дербин.

Напомним, Дворец культуры им. Добрынина закрыли 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд.

Десятки мероприятий, запланированных в ДК им. Добрынина, были перенесены на другие даты и площадки. Даже концерт юмориста Владимира Винокура, который должен был пройти 27 декабря, оказался под вопросом. Однако организаторы нашли выход из ситуации и назначили новую дату сольнику — 13 января 2026 года — уже в Дворце молодежи.

Все новости о закрытии ДК им. Добрынина публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДК имени Добрынина
Комментарии
3
Гость
27 минут
Интересно, какие условия поставил суд для возобновления работы?
Гость
25 минут
А почему раньше не могли разрешить работу ДК?
Гость
