В Ярославле суд выдал разрешение на возобновления работы ДК им. Добрынина. Но есть нюанс

Что известно о закрытии ДК им. Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле разрешили возобновить работу ДК им. Добрынина. К такому заключению пришел Ленинский районный суд.

«Сегодня [12 декабря] восстановлена деятельность МАУ ДК им. А. М. Добрынина в части функционирования коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Проведение массовых мероприятий пока остаётся под запретом до полного устранения оставшихся замечаний в театральном и малом залах», — сообщил директор Дворца культуры Игорь Дербин.

Напомним, Дворец культуры им. Добрынина закрыли 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд.

Десятки мероприятий, запланированных в ДК им. Добрынина, были перенесены на другие даты и площадки. Даже концерт юмориста Владимира Винокура, который должен был пройти 27 декабря, оказался под вопросом. Однако организаторы нашли выход из ситуации и назначили новую дату сольнику — 13 января 2026 года — уже в Дворце молодежи.