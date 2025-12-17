НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда ДК Добрынина в Ярославле полностью возобновит свою работу: ответ мэра

Когда ДК Добрынина в Ярославле полностью возобновит свою работу: ответ мэра

Сейчас в здании запрещены массовые мероприятия

ДК имени Добрынина в Ярославле сможет заработать в полную силу в конце 2026 года. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 17 декабря рассказал мэр города Артем Молчанов.

«Работы по монтажу новой системы пожарно-охранной сигнализации планируем завершить в течение третьего квартала 2026 года», — пояснил глава города.

Напомним, Дворец культуры им. Добрынина закрыли по решению суда 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения.

В декабре мэр Артем Молчанов рассказал, что современную пожарную сигнализацию должны были смонтировать в здании давно, но подвел подрядчик. На протяжении двух лет город судился с организацией, все договоры с ней были расторгнуты, компанию из-за некачественной работы включили в реестр недобросовестных.

В декабре работу ДК им. Добрынина разрешили частично возобновить — стало возможно функционирование коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Проведение массовых мероприятий пока остается под запретом.

"Работы по монтажу новой системы пожарно-охранной сигнализации планируем завершить в течение третьего квартала 2026 года», — пояснил глава города." Это очень большой срок. Да ещё, как обычно, вовремя не сделают. Срок нужно уменьшить.
Объявить такие сроки - равносильно расписаться в полном бессилии управлять и организовывать работу. Медаль в студию!
