Когда ДК Добрынина в Ярославле полностью возобновит свою работу: ответ мэра

ДК им. Добрынина в Ярославле приостановил работу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

ДК имени Добрынина в Ярославле сможет заработать в полную силу в конце 2026 года. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 17 декабря рассказал мэр города Артем Молчанов.

«Работы по монтажу новой системы пожарно-охранной сигнализации планируем завершить в течение третьего квартала 2026 года», — пояснил глава города.

Напомним, Дворец культуры им. Добрынина закрыли по решению суда 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения.

В декабре мэр Артем Молчанов рассказал, что современную пожарную сигнализацию должны были смонтировать в здании давно, но подвел подрядчик. На протяжении двух лет город судился с организацией, все договоры с ней были расторгнуты, компанию из-за некачественной работы включили в реестр недобросовестных.