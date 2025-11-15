НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

зап.

 742мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Что мужчин бесит в женщинах
Почему все любят Гарри Поттера
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Почему возникают проблемы с интернетом
Культура В Ярославле прекращает работу крупнейший дворец культуры. Причина

В Ярославле прекращает работу крупнейший дворец культуры. Причина

Публикуем официальное заявление учреждения

1 570
Суд в Ярославле приостановил работу Дворца культуры имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСуд в Ярославле приостановил работу Дворца культуры имени Добрынина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суд в Ярославле приостановил работу Дворца культуры имени Добрынина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 17 ноября в Ярославле приостанавливают работу Дворца культуры имени Добрынина на проспекте Ленина. Решение о временном закрытии ДК принял Ленинский районный суд.

«Требуется монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения. Деньги выделены на 2026 год. Коллективы будут заниматься на других площадках», — рассказал в беседе с 76.RU директор ДК имени Добрынина Игорь Дербин.

Речь идет о сумме в размере 35 миллионов рублей. Дворец культуры им. Добрынина закроют, предварительно, до лета 2026-го.

Дворец культуры имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, оно подведомственно управлению культуры мэрии.

В городе уже приостановлена продажа билетов на мероприятия, где организатором является ДК им. А. М. Добрынина.

«Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — указали во Дворце культуры.

В ДК им. Добрынина ранее анонсировали новогодние елки (0+), фестиваль казачьей культуры (6+), выступление оркестра (6+) и другие концерты.

«ДК Добрынина является площадкой для проведения концертов, спектаклей и других событий сторонних организаторов. На данный момент официальной информации об отменах или переносах от организаторов не поступало», — указали в учреждении.

Ранее мы публиковали историю строительства крупнейшего дворца культуры Ярославля.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Суд ДК Добрынина Пожарная сигнализация
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED8
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
1 час
зато на забеги есть деньги и платные парковки
Гость
1 час
все прощай дворец продадут!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление