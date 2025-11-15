В Ярославле прекращает работу крупнейший дворец культуры. Причина

Суд в Ярославле приостановил работу Дворца культуры имени Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 17 ноября в Ярославле приостанавливают работу Дворца культуры имени Добрынина на проспекте Ленина. Решение о временном закрытии ДК принял Ленинский районный суд.

«Требуется монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения. Деньги выделены на 2026 год. Коллективы будут заниматься на других площадках», — рассказал в беседе с 76.RU директор ДК имени Добрынина Игорь Дербин.

Речь идет о сумме в размере 35 миллионов рублей. Дворец культуры им. Добрынина закроют, предварительно, до лета 2026-го.

Дворец культуры имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, оно подведомственно управлению культуры мэрии.

В городе уже приостановлена продажа билетов на мероприятия, где организатором является ДК им. А. М. Добрынина.

«Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — указали во Дворце культуры.

В ДК им. Добрынина ранее анонсировали новогодние елки (0+), фестиваль казачьей культуры (6+), выступление оркестра (6+) и другие концерты.

«ДК Добрынина является площадкой для проведения концертов, спектаклей и других событий сторонних организаторов. На данный момент официальной информации об отменах или переносах от организаторов не поступало», — указали в учреждении.

Ранее мы публиковали историю строительства крупнейшего дворца культуры Ярославля.