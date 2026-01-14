«Молодежное заведение»: в Ярославле закрылась старейшая пиццерия

В Ярославле друг за другом закрылись три заведения популярной сети пиццерий «Академия». В частности опустели кафе на Блюхера, Собинова и Первомайской. Как сообщили 76.RU в заведении, на данный момент работает одно кафе на Революционной, 5.
«Закрылись в том году, летом», — сообщили 76.RU в заведении.
Сетью владеют бизнесмены Максим Ломакин и Арсений Нестеров. Согласно данным сервиса «Контур. Фокус» за 2024 год, в последнее время у кафе на Собинова наблюдалась тенденция по снижению доходов. При выручке в 16,9 миллиона рублей, убыток составил 1,8 миллиона.
В меню пиццерии помимо пиццы представлены салаты, снеки (наггетсы, картофель фри), паста, горячие блюда и роллы. Кроме того, есть десерты и детские обеды.
Кафе на Блюхера перестало работать еще несколько лет назад. Череду закрытий сооснователь сети Арсений Нестеров предпочел оставить без комментариев.
Некоторые ярославцы оказались встревожены информацией о закрытии сети пиццерий. «Академия» для многих стала местом знакомств и празднований.
Многие ярославцы называют «Академию» местом знакомства с итальянском кухней.
«У меня с детством ассоциируется запах специй, который всегда был в „Академии“. Первое знакомство с пиццей произошло именно так. Пряный запах — одно из ярчайших воспоминаний. Ходили с родителями, потом бывала там школьницей. В „Академии“ праздновали сдачу первой сессии», — поделилась воспоминаниями 26-летняя ярославна.
«Я впервые попробовала само блюдо пиццу в „Академии“. Ходили с подружками в молодости отметить важные события или коротали время между пар», — рассказала еще одна горожанка.
Кто-то ценил кафе за разнообразие меню, а также за размеры порций.
«Ходили в „Академию“, когда были студентами, в 2015-2020-х. Выбирали именно эту пиццерию, потому что там было бюджетно и вкусно. Можно было заказать огромные пиццы размером с весь стол на большую компанию, начинок тоже было достаточно, чтобы пришлось по вкусу всем. Можно было еще выпить недорогие коктейли. Что еще нужно студентам? Даже не вставал вопрос о том, где отметить важные события студенческих лет. Конечно же, в „Академии“. Думаю, что многие и воспринимали это заведение именно как молодежное и студенческое», — призналась наша читательница Ксения.
Отметим, что сеть пиццерий «Академия» является старейшей в городе. Она работает не менее 21 года. Кстати, в 2017-м пицца от «Академии» становилась участником нашего эксперимента. В ближайшее время открывать новые точки владельцы не планируют.
Освободившиеся помещения уже освоили новые предприниматели. К примеру, на месте «Академии» на Собинова начал работу грузинский сетевой ресторан.
Ранее мы также рассказывали о закрытии модного ресторана «Победа бистро». На его месте, по словам сотрудников заведения, может появиться кафе азиатской кухни.