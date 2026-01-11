«Это не конец»: в центре Ярославля закрывается известный ресторан. Фото

Заведение работало пять лет Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

11 января в Ярославле закрывается ресторан Pobeda Bistro в центре города. Об этом сообщил основатель заведения и директор ООО «Нудлбар».

«Pobeda Bistro завершает свою историю. Но я верю, что еда — это язык, на котором мы с вами научились прекрасно общаться. А значит, это не конец», — отметил Артур Костов.

В день закрытия ресторан выглядит так Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

По информации сервиса «Контур.Фокус», ярославское ООО «Нудлбар» основано 16 февраля 2017 года. Компания работает в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания. Директором является Артур Костов. Выручка компании, по данным на 2024 год, составляет 17 млн рублей.

Популярное среди горожан заведение проработало пять лет. Как поделился основатель ресторана, они старались создать домашнюю атмосферу.

«Когда мы начинали пять лет назад, мы мечтали создать не просто место, где вкусно готовят, а настоящий дом. Дом, где пахнет свежей выпечкой и счастьем, где разливается по бокалам радость, где знакомства перерастают в дружбу», — поделился Артур Костов.