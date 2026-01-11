НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Это не конец»: в центре Ярославля закрывается известный ресторан. Фото

«Это не конец»: в центре Ярославля закрывается известный ресторан. Фото

Что будет на этом месте

1 149
Заведение работало пять лет | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЗаведение работало пять лет | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Заведение работало пять лет

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

11 января в Ярославле закрывается ресторан Pobeda Bistro в центре города. Об этом сообщил основатель заведения и директор ООО «Нудлбар».

«Pobeda Bistro завершает свою историю. Но я верю, что еда — это язык, на котором мы с вами научились прекрасно общаться. А значит, это не конец», — отметил Артур Костов.

В день закрытия ресторан выглядит так | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ день закрытия ресторан выглядит так | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В день закрытия ресторан выглядит так

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

По информации сервиса «Контур.Фокус», ярославское ООО «Нудлбар» основано 16 февраля 2017 года. Компания работает в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания. Директором является Артур Костов. Выручка компании, по данным на 2024 год, составляет 17 млн рублей.

Популярное среди горожан заведение проработало пять лет. Как поделился основатель ресторана, они старались создать домашнюю атмосферу.

11 января посетители еще могли зайти внутрь | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU11 января посетители еще могли зайти внутрь | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Артур Костов пообещал быть с командой в последние дни работы ресторана | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUАртур Костов пообещал быть с командой в последние дни работы ресторана | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
На двери еще указан график работы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа двери еще указан график работы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

«Когда мы начинали пять лет назад, мы мечтали создать не просто место, где вкусно готовят, а настоящий дом. Дом, где пахнет свежей выпечкой и счастьем, где разливается по бокалам радость, где знакомства перерастают в дружбу», — поделился Артур Костов.

Основатель ресторана также отметил, что будет разрабатывать новый проект. Но пока что конкретная информация не сообщается.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
23 минуты
Сейчас многие по закрываются. У людей доходы не увеличиваются, а расходы в виде платных парковок, увеличения ЖКХ, НДС, только вырастут. Какие рестораны? Кто туда ходить будет?
Гость
16 минут
Ресторан закроют, Молчанов продаст помещение за рубль, ему все на руку.
