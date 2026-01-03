НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
По городу гуляете или передвигаетесь только на машине? Угадайте, сколько в Ярославле пешеходных улиц

В мэрии дали подробный ответ

Одной из самых обсуждаемых новостей 2025 года стало то, что центр Ярославля планируют сделать пешеходным. Работы по масштабной реконструкции уже начались. По данным мэра Ярославля Артема Молчанова, переделка центра будет длиться два-три года. В городе грядут обновления.

В данный момент в Ярославле уже есть несколько пешеходных улиц. В новом выпуске из цикла публикаций рубрики «Вечерняя викторина», посвященного увлекательным фактам о региональной столице, предлагаем угадать, сколько именно улиц в городе не предназначено для движения транспорта. Выберите правильный вариант из трех предложенных.

Сколько в Ярославле пешеходных улиц?

  • 5;

  • 8;

  • 11.

Сколько в Ярославле пешеходных улиц

По данным мэрии Ярославля, сейчас в городе существует пять пешеходных улиц:

  • Кирова (участок от Первомайской улицы до Андропова);

  • Депутатский переулок (участок от улицы Кирова до Депутатской);

  • верхний ярус Волжской набережной (участок от дома № 5 до Которосльной набережной);

  • верхний ярус Которосльной набережной (участок от Волжской набережной до дома № 2/3 по Которосльной набережной);

  • нижний ярус Которосльной набережной (участок от дома № 22/10 до дома № 45 стр.1 по Которосльнеой набережной).

Считаете себя настоящим знатоком Ярославля? Тогда попробуйте ответить, какая улица в городе самая длинная? А самая короткая?

Вы когда-нибудь задумывались, сколько в Ярославле многоквартирных домов? Мы узнали точный ответ. Предлагаем вам попробовать угадать правильное количество.

Гость
51 минута
Вы не угадаете сколько улиц непригодны для пешеходов. И это никого кроме пешеходов не волнует.
Гость
5 минут
Официально может быть, фактически только Кирова
