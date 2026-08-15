«Вначале об этом не задумываешься»: онколог рассказал ярославцам, каким бывает рак

Онколог — о лекарстве от рака, профилактике болезни и мифах Источник: РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Александра Мамонтова / 76.RU

Онкология — один из самых страшных диагнозов, который многие боятся услышать. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является ведущей причиной смертности в мире.

Сфера до конца не изучена, проверенного временем лекарства от раковых опухолей еще нет, из-за чего вокруг проблемы разрастаются мифы. Об онкологической ситуации редакция 76.RU поговорила с доктором медицинских наук, профессором кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского университета, заведующим лабораторией рентгенорадиологии ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России Николаем Сергеевым.

«Повышает выявляемость»

Число онкобольных в стране растет. Однако, по словам профессора Пироговского университета, это чаще всего связано не со всплеском заболеваемости, а с тем, что проводится больше обследований.

Долгое время Ярославская область в этом плане занимала лидирующую позицию. Регион несколько лет возглавлял рейтинг по числу впервые выявленных злокачественных образований в пересчете на 100 тысяч жителей.

Николай Сергеев отметил, что статистика со временем изменилась.

Больше всего заболеваний выявляют в четырех субъектах РФ Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Здесь надо понимать, что эти данные варьируются, каждый год состав меняется. Наиболее важно смотреть структуру представленной заболеваемости, за счет чего идет прирост, то есть какой конкретно рак и, что очень значимо, на каких стадиях. Хотя единых цифр нет, так как всё очень сильно зависит от типа обследования, вида заболевания и других факторов. Но есть данные, что правильно организованный скрининг по некоторым видам онкологических заболеваний повышает выявляемость примерно на 10%», — рассказал Николай Сергеев.

Можно видеть, что количество выявленных случаев хоть и неравномерно, но неуклонно растет по всем регионам. Это связано и с улучшением первичной диагностики, с общим увеличением продолжительности жизни населения, с цифровизацией данных, позволяющей создавать большие единые базы. Николай Сергеев профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского университета

Почему сложно выявить рак

Труднее всего определить рак на первой стадии болезни. В такой ситуации нет единого симптома, который помогал бы точно определить диагноз.

«Это означает, что у него отсутствуют характерные диагностические признаки, а подтвердить морфологически (взять биопсию) также представляется затруднительным ввиду малых размеров образования», — объяснил эксперт.

Со слов Николая Сергеева, специалисты над такими трудностями уже похлопотали. Теперь при подозрениях на рак можно удалить всё образование целиком, а уже потом на основе материала взять анализы.

«Эта методика работает при поверхностных образованиях кожи, некоторых очагах в молочной железе, в разных отделах желудочно-кишечного тракта, но в целом пациенту морально тяжело дать согласие на операцию при отсутствии понятного диагноза», — рассказал о новых проблемах профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского университета.

Как лечат рак

Николай Сергеев поделился, что в мире существует три основных способа победить рак:

хирургическим путем;

с помощью лучевой терапии;

при помощи лекарств.

К последнему, например, относится «Афотид» — лекарство от рака, созданное в 2025 году. Правда, массово в свет оно так и не вышло.

«Насколько я понимаю, была попытка улучшить доставку известного препарата к опухоли чего, по всей видимости, достичь не удалось, в медицинском сообществе о широком применении препарата данных нет», — поделился Николай Сергеев.

Сейчас с онкологическими заболеваниями борются тремя способами Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Эксперт подчеркнул, что на данном этапе создать такую «исцеляющую таблетку» просто невозможно. Как минимум потому, что в мире существует 100 типов злокачественных опухолей. Некоторые из них похожи между собой, другие сильно отличаются от остальных.

«Весьма перспективным направлением представляется иммунотерапия. Это методика, при которой собственные защитные системы организма сохраняют способность распознавать онкологические клетки и уничтожать их, не причиняя вреда внутреннему гомеостазу. Мы знаем, что в норме лимфоциты в постоянном режиме уничтожают дефектные клетки организма, но на определенном этапе происходит сбой: поврежденные клетки как бы маскируются под здоровые и перестают восприниматься организмом как угроза. Кажется, здесь заложен огромный, если не основной, потенциал борьбы с онкологическими заболеваниями», — дополнил Николай Сергеев.

Можно ли получить рак из-за колбасы

Со слов Николая Сергеева, в мире наблюдается рост заболеваний желудочно-кишечного тракта. В том числе — онкологических. По его мнению, это напрямую связано с питанием, а если конкретнее — с развитием продовольственной отрасли.

«Промышленные предприятия, в целях увеличения сроков хранения продуктов и повышения их вкусовых качеств, прибегают к технологическим процессам, включающим в себя агрессивную термическую и физическую обработку, добавление усилителей вкуса и различных консервантов. Это касается полуфабрикатов, продуктов из переработанного мяса, различных синтезированных напитков и прочее», — поделился эксперт.

Такой состав повышает риск возникновения злокачественных опухолей. Но точную дозу специалисты назвать не могут, поскольку провести такое исследование невозможно.

«При этом следует помнить, что все официально доступные в продаже продукты сертифицированы и разрешены к употреблению. Поэтому не стоит делать однозначных пугающих утверждений, лучше просто избегать избыточного потребления, а также смотреть на сроки годности и состав продукта. Вначале об этом не задумываешься, но со временем начинаешь обращать внимание», — успокоил Николай Сергеев.

Что нужно проверять на рак

Профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского университета порекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры. Сделать это можно и платно, но тогда стоимость будет зависеть от набора услуг.

Многие медицинские центры предлагают несколько вариантов таких программ: базовую, расширенную, специализированную и так далее. Поэтому крайне желательно понимать, что и зачем мы делаем.

Перед осмотром эксперт советует проконсультироваться с врачом-терапевтом, чтобы выбрать необходимые услуги. На консультации он соберет наследственный анамнез и проведет общий первичный осмотр. А на основе результатов уже назначит необходимые позиции для обследования.

Знаю несколько людей, которые раз в три-пять лет по собственной инициативе проходят диагностическое исследование ПЭТ/КТ всего тела. Наверное, определенный смысл в этом есть. Для внутреннего спокойствия. Хотя увлекаться этим не стоит. Во-первых, всё же человек получает дополнительную дозу ионизирующего излучения. А во-вторых, это весьма недешевая процедура, которая в силу своей неспецифичности может обнаружить случайные находки, которые повлекут за собой дальнейшие обследования, не имеющие существенного клинического смысла. Николай Сергеев профессор кафедры рентгенологии ИНОПР Пироговского университета

Профилактика рака

Николай Сергеев рассказал, что помогает не допустить образования опухолей. Вы удивитесь, но беречь нужно нервы.

Отсутствие стресса. Если постоянно о чем-либо переживать, то можно неосознанно начать «заедать» горе. А ожирение — один из рисков развития заболевания. Отказ от жестких диет. Постоянно голодный человек испытывает нехватку питательных веществ, это нарушает сон, в результате сбивается гормональный профиль, нарушается метаболизм, что в конечном итоге приводит к развитию заболеваний. Похудение лучше спланировать на несколько лет, чтобы не нанести вред организму. Разнообразный рацион. Пища должна быть свежей, натуральной и обязательно сбалансированной. Водный баланс. Воды нужно пить много.

После обеда или ужина желательно находить 20–30 минут для умеренной физической нагрузки. Здоровый сон. Чтобы организм успевал восстанавливаться, ему необходимо семь-восемь часов сна. Также минимум за час до него рекомендуется не пользоваться гаджетами.

Собрали полезную информацию в карточках Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Онколог назвал простые советы, которые защищают от рака Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Если не можете напрямую изменить сложившиеся тревожные обстоятельства — корректируйте свое отношение к ним, это позволит снизить уровень кортизола, влияющего на обмен веществ. Человеческий организм наделен колоссальными способностями, и, если ему не мешать, а лучше немного помогать, он решит и предвосхитит большинство проблем. Будьте здоровы!» — заключил Николай Сергеев.