Отгадаете или вы приезжий? Сложная викторина для ярославцев на знание города

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы подготовили цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы.
В прошлый раз мы спрашивали, какая улица в столице Золотого кольца является самой короткой. В этот раз попробуйте угадать название самой длинной.
И так, самая длинная улица в Ярославле, это…
…Московский проспект;
…Ленинградский проспект;
…Юго-Западная окружная дорога.
Какая улица в Ярославле считается самой длинной?
По данным мэрии Ярославля, самая длинная улица в городе —Ленинградский проспект. Ее протяженность составляет 11 километров 365 метров.
Угадали?
А еще один тест могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила максимально просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.
Жителей региона без испытаний тоже не оставили. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.
А с топонимами вы дружите? Есть в Ярославле местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают лишь те, кто провёл в городе не один год. Некоторые из этих словечек появились еще во времена СССР.