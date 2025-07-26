Отгадаете или вы приезжий? Сложная викторина для ярославцев на знание города

Испытание на знание Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы подготовили цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы.

В прошлый раз мы спрашивали, какая улица в столице Золотого кольца является самой короткой. В этот раз попробуйте угадать название самой длинной.

И так, самая длинная улица в Ярославле, это…

…Московский проспект;

…Ленинградский проспект;

…Юго-Западная окружная дорога.

Какая улица в Ярославле считается самой длинной? Узнать По данным мэрии Ярославля, самая длинная улица в городе —Ленинградский проспект. Ее протяженность составляет 11 километров 365 метров.

Угадали? Да, это было легко Нет, подловили

А еще один тест могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила максимально просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.

Жителей региона без испытаний тоже не оставили. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.