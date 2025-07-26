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Отгадаете или вы приезжий? Сложная викторина для ярославцев на знание города

Попробуйте ответить на один простой вопрос

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1 комментарий
Испытание на знание Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИспытание на знание Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Испытание на знание Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы подготовили цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы.

В прошлый раз мы спрашивали, какая улица в столице Золотого кольца является самой короткой. В этот раз попробуйте угадать название самой длинной.

И так, самая длинная улица в Ярославле, это…

  • …Московский проспект;

  • …Ленинградский проспект;

  • …Юго-Западная окружная дорога.

Какая улица в Ярославле считается самой длинной?

По данным мэрии Ярославля, самая длинная улица в городе —Ленинградский проспект. Ее протяженность составляет 11 километров 365 метров.

Угадали?

Да, это было легко
Нет, подловили

А еще один тест могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила максимально просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.

Жителей региона без испытаний тоже не оставили. Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.

А с топонимами вы дружите? Есть в Ярославле местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают лишь те, кто провёл в городе не один год. Некоторые из этих словечек появились еще во времена СССР.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ярославль Викторина Улица
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Комментарии
1
Гость
48 минут
Ну ооочень сложно!!!😀😀😀
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