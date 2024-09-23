Новая площадь, фонтаны, лавочки: как будет выглядеть обновленный центр Ярославля

Представили эскизы обновленного центра Ярославля Источник: city-yaroslavl.ru











Ярославцам показали эскизы нового облика исторического центра города. Их продемонстрировали в пятницу, 20 сентября, на градостроительном совете в мэрии. Напомним, речь идет о проекте создания пешеходного пространства на улицах Максимова, Депутатской, Нахимсона, в Депутатском переулке и сквере на улице Андропова у часовни Александра Невского. Цель: не только освободить центральное городское пространство от машин, но и сделать его интерактивной точкой притяжения жителей и туристов.

— Как известно, центр города не принадлежит себе. Это район, на который справедливо претендуют интересы жителей остальных районов города. Здесь мы работаем и отдыхаем, встречаем гостей, — отметил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Идею сделать центр Ярославля пешеходным еще в 2022 году озвучивал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Осенью 2023 года появилась мысль о масштабном благоустройстве. Подрядчиком по выполнению проектно-изыскательских работ на благоустройство стала компания «Проектный офис» из Уфы. Цена контракта составила 25 миллионов рублей. Договор с ней заключили в апреле 2024 года. Сроком выполнения работ было обозначено 20 сентября 2024 года. На градостроительном совете компания представила свои наработки.

В первую очередь работы хотят провести на улице Кирова и в Депутатском переулке. Авторы концепции отметили, что минусами центральных улиц сейчас является отсутствие инфраструктурных точек притяжения, недостаток скамеек и освещения, старое мощение, провода, висящие над людьми, отсутствие зелени, большое количество машин, отсутствие комплексной безбарьерной среды и другие. По проекту благоустройства будут обновлены зеленые насаждения, уличное освещение, разработан дизайн–код для летних веранд кафе.

Вот как это пространство представляют разработчики проекта.

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В мэрии отметили, что проект будет дорабатываться. Примерная сумма, в которую могут обойтись работы по самому благоустройству, составляет 450 миллионов рублей.