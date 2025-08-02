Будет тяжело ответить, даже если всю жизнь здесь живете: сложная викторина для настоящих ярославцев

Мы продолжаем цикл публикаций «Вечерней викторины», в которых предлагаем ярославцам ответить на вопросы о знании города.
Например, в первом выпуске мы спрашивали, какая улица в столице Золотого кольца является самой короткой. А затем предлагали угадать самую длинную улицу города.
В этот раз, чтобы правильно ответить на вопрос, вам придется пустить в ход смекалку. Ну, или, на помощь придет наблюдательность.
И так, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов?
В Дзержинском;
В Заволжском;
Во Фрунзенском.
В каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов?
По данным мэрии Ярославля всего в городе 4567 многоквартирных домов. Больше всего их во Фрунзенском районе — 990. На втором месте — Брагино. Там насчитали 932 многоквартирных дома. Следом идет Заволжский район, где располагается 771 дом.
Получилось угадать?
Еще один тест на знание города могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила предельно просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.
А как насчет знания глубинок в регионе? Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.
А с топонимами вы дружите? Есть в Ярославле местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают лишь те, кто провёл в городе не один год. Некоторые из этих слов берут начало еще из времен СССР.