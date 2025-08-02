Будет тяжело ответить, даже если всю жизнь здесь живете: сложная викторина для настоящих ярославцев

Узнайте еще один интересный факт о Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы продолжаем цикл публикаций «Вечерней викторины», в которых предлагаем ярославцам ответить на вопросы о знании города.

Например, в первом выпуске мы спрашивали, какая улица в столице Золотого кольца является самой короткой. А затем предлагали угадать самую длинную улицу города.

В этот раз, чтобы правильно ответить на вопрос, вам придется пустить в ход смекалку. Ну, или, на помощь придет наблюдательность.

И так, в каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов?

В Дзержинском;

В Заволжском;

Во Фрунзенском.

В каком районе Ярославля больше всего многоквартирных домов? Узнать По данным мэрии Ярославля всего в городе 4567 многоквартирных домов. Больше всего их во Фрунзенском районе — 990. На втором месте — Брагино. Там насчитали 932 многоквартирных дома. Следом идет Заволжский район, где располагается 771 дом.

Получилось угадать? Да Нет

Еще один тест на знание города могут попытаться пройти даже туристы, хоть раз побывавшие в Ярославле. Правила предельно просты: нужно угадать место в столице Золотого кольца по эмодзи.

А как насчет знания глубинок в регионе? Попробуйте отгадать, существуют ли эти деревни со смешными названиями в Ярославской области.