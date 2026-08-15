Школьникам сократят количество уроков в день, но не всем — Минпросвещения выпустило рекомендации

В дальнейшем количество уроков начнут увеличивать Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В первые два месяца с начала нового учебного года учебная нагрузка не должна превышать 15 часов в неделю. Прежде всего это касается первоклассников. Подробнее о количестве уроков в день у школьников рассказали в Минпросвещения РФ.

«В течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю. Это означает, что в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый», — цитирует ТАСС рекомендации министерства.

В дальнейшем расписание у первоклассников будет меняться. В Министерстве предполагают, что в ноябре и декабре можно увеличить количество уроков до четырех в день.

А вот уже с января по май продолжительность уроков должна вырасти до 40 минут. Также их количество тоже должно увеличиться — до пяти уроков в день, но такое количество занятий можно будет проводить один раз в неделю.

Вместе с этим первоклассников полностью освободят от домашних заданий. Такую норму Минпросвещения закрепило еще в 2021 году. Узнать подробности об этом можно здесь.