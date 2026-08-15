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Страна и мир Обзор «Люди купаются под вой сирен, пьют и отдыхают». Туристы — о том, стоит ли ехать на море в Геленджик этим летом

«Люди купаются под вой сирен, пьют и отдыхают». Туристы — о том, стоит ли ехать на море в Геленджик этим летом

В этом году на курортах Краснодарского края неспокойно

93
Людей даже не смущают взрывы вдалеке | Источник: Никита Зырянов / 93.RUЛюдей даже не смущают взрывы вдалеке | Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Людей даже не смущают взрывы вдалеке

Источник:

Никита Зырянов / 93.RU

В этом году участились атаки на города Черноморского побережья, особенно после старта курортного сезона. В Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи регулярно включают сирены, там работает ПВО (в небольших селах — тоже). Во время угрозы отдельные пляжи закрывают, а людей просят покинуть берег.

В августе всю страну потрясла трагедия в Архипо-Осиповке, где во время атаки БПЛА погибли семь человек, в том числе четверо детей. Пострадали десятки туристов.

Но даже несмотря на все страхи, россияне продолжают приезжать в отпуск на Черное море. В соцсетях жители со всей страны делятся друг с другом новостями об обстановке в Геленджике и курортах рядом. Портал 93.RU собрал мнения людей — рассказываем, что они думают об отдыхе на российском юге в августе 2026 года.

«Сирены орут утром, днем и ночью»

Огромное количество комментариев о том, что сейчас в городах Черноморского побережья очень страшно. Особенно тревожно семьям с детьми — в отдельные дни сирена звучит почти круглые сутки, люди слышат взрывы. Поэтому туристы советуют хорошо подумать, прежде чем ехать в отпуск.

— Была в Дивноморском с детьми, приехали 1 августа, должны были уехать 15-го, но уехали 7-го. Стало страшно там находиться просто. Работает ПВО в Геленджике и Кабардинке. Сирены орут утром, днем и ночью. Обстановка очень напряженная. Лично для меня — это не отдых, не знаю, как для других. Люди купаются под вой сирен, пьют и отдыхают. Накануне отъезда, 6-го числа, с 01:38 орали сирены, взрывы, не переставая до 5–6 часов утра были. Где-то над нашим гостевым домой пролетел БПЛА, его сбивали. Потом затишье, сняли опасность БПЛА. И через пару часов по новой.

— Иногда не пускают на пляжи, сирены воют меньше, но это не шутки. Неужели после случая в Архипо-Осиповке не поняли до сих пор, что идет СВО и везде прилетает. Сидите дома. Бензин есть, но не везде, и очереди на заправку.

— Система ПВО работает очень громко и часто. И это не то чтоб «самолет пролетел», это в разы громче. Всё это у вас на глазах. Мы раньше такого не видели/не слышали, поэтому да, страшно. Пляжи закрывают на время объявления угрозы, спасатели, иногда сотрудники полиции людей с пляжа просят уйти. Потом идти, если честно, уже не так и комфортно. Кто-то уезжает, не дождавшись окончания бронирования, особенно с ребятишками. Гарантии безопасности никакой нет. Как, впрочем, и везде сейчас.

— Подруга отдыхала крайнюю неделю до августа, сирены были два раза. Мы приехали 3 августа, и дня спокойного не было. Пожалеть не могу, так как море и солнце каждый день, у нас в городе нет лета в этом году вообще.

— За неделю то трагедия в Архипо-Осиповке, то ракеты в небе, то на бездне голубой вообще сильные взрывы, то лес горел, пришлось не купаться. Но реалии сегодня такие, что выбор за вами.

— Приехали в Геленджик 1 августа, два дня тишины. И всё, на этом отдых реально закончился. И утром, и днем, и ночью сирены. Одну ночь просто не спали.

— Это действительно как повезет. Может, и тишина будет. Но человек должен понимать реалии сегодняшнего времени. Уже уехали. А море прекрасное, теплое, спокойное.

— Обстановка: лучше не ехать и не терять время, нервы и деньги. Мы едем обратно домой, прервали отдых из-за неспокойной обстановки. Сегодня вообще пляжи закрывали.

«Убить и дома могут. Народу хочется отдохнуть»

Но есть и те, кто всё равно решительно настроен на отдых. Кто-то говорит, что повезло с датами, потому что во время отпуска сирен почти не было. Другие считают, что главное — солнце, море и пляж. А опасно сейчас везде.

— Отдыхали 19–31 июля. Были СМС по БПЛА, но всё тихо. Гуляли, купались. Сирен не слышали. Нам просто повезло.

— Две недели назад приехали оттуда, красивый город! Нам повезло: 10 дней отдыха и тишины. За 10 дней два раза сирены были минут по 15. Взрывов не было.

— Так сирены везде воют — в каждом городе каждый день. Убить и дома могут. Народу хочется отдохнуть.

— Мы недавно приехали из Геленджика, и всё хорошо. Сейчас нигде небезопасно. За всё время отдыха сирена срабатывала только два раза.

— Мы там жили с 1 по 7 августа. Пляж закрывали вечером 3-го числа и 7-го. Сирены слышали и утром, и днем, и ночью. Что будет дальше, никто не скажет.

— Как же нам повезло, что поехали в конце июня. За 10 дней один раз была сирена меньше минуты. И один раз слышали вдалеке где-то хлопки. Всё, в остальном тихо и спокойно.

— Обстановка с периодичностью. Можно приезжать, но есть но. Да, бензин с собой, если со стороны Краснодара ехать через Новороссийск утром, то много где был по пути, в самом городе сразу проблемки. Летательные аппараты стабильно летают, пляж покинуть просят. Поедем в Инал отсюда.

А вы бы поехали на отдых в Геленджик в такой ситуации?

Да, на море всё равно хочется
Нет, это не отдых, а нервотрепка
А я и поехал/планирую
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Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Геленджик Курорт Черное море Сирена ПВО Атака Беспилотная опасность Новороссийск Сочи
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