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Развлечения Вечерняя викторина Викторина для настоящих ярославцев! Проверьте по одному вопросу, хорошо ли вы знаете свой город

Викторина для настоящих ярославцев! Проверьте по одному вопросу, хорошо ли вы знаете свой город

Не все жители столицы Золотого кольца смогут справиться с этим испытанием

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Ответьте на простой вопрос о Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтветьте на простой вопрос о Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ответьте на простой вопрос о Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие могут с легкостью ответить на вопросы, где нужно вспомнить знания из школьной программы или применить смекалку. Но так ли просто найти отгадку, если речь идет о городе, в котором вы живете?

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» мы решили сделать цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы. Да не все, а те, кто подмечает детали и интересуется историей города.

В этот раз попробуйте отгадать, какая улица в Ярославле является самой короткой?

  • Мукомольный переулок;

  • Торговый переулок;

  • Депутатский переулок.

Какая улица в Ярославле является самой короткой?

По данным мэрии Ярославля, Торговый переулок, или бывшая Малая линия — самая короткая улица в городе. Ее протяженность составляет всего 55 метров.

Получилось угадать?

Да, я это знал(а)
Нет, для меня это новая информация

Если вы уверены, что знаете город наизусть, предлагаем вам пройти еще один тест. Правила максимально просты: нужно угадать место в Ярославле по эмодзи.

А как у вас с городскими топонимами? Есть в Ярославле местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают головой лишь те, кто провёл в городе не один год.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Улица Викторина Ярославль
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