Викторина для настоящих ярославцев! Проверьте по одному вопросу, хорошо ли вы знаете свой город

Ответьте на простой вопрос о Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие могут с легкостью ответить на вопросы, где нужно вспомнить знания из школьной программы или применить смекалку. Но так ли просто найти отгадку, если речь идет о городе, в котором вы живете?

В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» мы решили сделать цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы. Да не все, а те, кто подмечает детали и интересуется историей города.

В этот раз попробуйте отгадать, какая улица в Ярославле является самой короткой?

Мукомольный переулок;

Торговый переулок;

Депутатский переулок.

Какая улица в Ярославле является самой короткой? Узнать По данным мэрии Ярославля, Торговый переулок, или бывшая Малая линия — самая короткая улица в городе. Ее протяженность составляет всего 55 метров.

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Если вы уверены, что знаете город наизусть, предлагаем вам пройти еще один тест. Правила максимально просты: нужно угадать место в Ярославле по эмодзи.