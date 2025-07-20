Викторина для настоящих ярославцев! Проверьте по одному вопросу, хорошо ли вы знаете свой город

Многие могут с легкостью ответить на вопросы, где нужно вспомнить знания из школьной программы или применить смекалку. Но так ли просто найти отгадку, если речь идет о городе, в котором вы живете?
В новом выпуске рубрики «Вечерняя викторина» мы решили сделать цикл вопросов, на которые смогут ответить только ярославцы. Да не все, а те, кто подмечает детали и интересуется историей города.
В этот раз попробуйте отгадать, какая улица в Ярославле является самой короткой?
Мукомольный переулок;
Торговый переулок;
Депутатский переулок.
Какая улица в Ярославле является самой короткой?
По данным мэрии Ярославля, Торговый переулок, или бывшая Малая линия — самая короткая улица в городе. Ее протяженность составляет всего 55 метров.
Получилось угадать?
Если вы уверены, что знаете город наизусть, предлагаем вам пройти еще один тест. Правила максимально просты: нужно угадать место в Ярославле по эмодзи.
А как у вас с городскими топонимами? Есть в Ярославле местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают головой лишь те, кто провёл в городе не один год.