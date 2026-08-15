«Не приближайтесь»: над Ярославской областью сбили БПЛА

В Ярославской области объявили беспилотную опасность Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Над Ярославской областью во время ночной атаки 15 августа сбили пять БПЛА. Об этом в 6:15 сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект», — дополнил глава региона.

Власти напомнили, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил Михаил Евраев.

Беспилотная опасность, по данным на 9:00, продолжает действовать на территории региона. Тем не менее непосредственной угрозы атаки нет.

Напомним, в 3:59 утра 15 августа в Ярославской области завыли сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. Губернатор региона объявил «беспилотную опасность».

В 3:34 закрыли аэропорт в Туношне. На въезд и выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу. В 4:40 ограничения на М-8 сняли.