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Город Атака БПЛА на Ярославль «Не приближайтесь»: над Ярославской областью сбили БПЛА

«Не приближайтесь»: над Ярославской областью сбили БПЛА

Что известно о ночной атаке

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В Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Над Ярославской областью во время ночной атаки 15 августа сбили пять БПЛА. Об этом в 6:15 сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект», — дополнил глава региона.

Власти напомнили, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил Михаил Евраев.

Беспилотная опасность, по данным на 9:00, продолжает действовать на территории региона. Тем не менее непосредственной угрозы атаки нет.

Напомним, в 3:59 утра 15 августа в Ярославской области завыли сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. Губернатор региона объявил «беспилотную опасность».

В 3:34 закрыли аэропорт в Туношне. На въезд и выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли трассу. В 4:40 ограничения на М-8 сняли.

Накануне днем 14 августа в Ярославской области объявляли ракетную опасность.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Михаил Евраев
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Вот они заминированные игрушки сбрасывают, а как отличить, может это кто потерял?
Гость
4 минуты
Ну если за каждую сирену центр деньги платит то можно включать каждый день.
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Гость
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