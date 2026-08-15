Счет на сотни миллионов. Сколько зарабатывает на туристах популярный курорт с солеными озерами, и что отдыхающие получают за свои деньги

Соль-Илецк — известный во всей России курорт Источник: Соленые озера / Vk.com

Не все рвутся на морские побережья — вот, например, курорт Соль-Илецк в Оренбургской области на днях принял миллионного туриста. Это была семья из Башкирии — они рассказали, что на пятидневную поездку вместе с дорогой, проживанием и питанием на пятерых потратили около 60–70 тысяч рублей. Вход на берег при этом стоит 450 рублей. В сети тут же принялись оценивать заработок владельцев курорта.

«450 000 000 рублей», — посчитала одна из туристок Диана.

«Зачем считать чужие деньги?» — удивился Эдуард С.

«Затем, что свои деньги жалко, люди последнее отдают, чтобы поправить здоровье, посмотрите контингент, это больные пенсионеры, с которых ежегодно стараются сорвать куш», — возмутилась Валентина Л.

«Я свои посчитала. Сколько заплатила и на мне заработали. И что я получила за это, — объяснила Диана.

Выручка растет, прибыль тоже

А если серьезно? Действительно ли Соленые озера приносят почти полмиллиарда рублей? UFA1.RU изучил финансовую ведомость компании, которая владеет курортом. Так, за 2025 год, когда озера за лето посетило более 1,6 млн туристов, выручка компании составила 673 миллиона рублей — так указано в отчете из базы данных «Контур.Фокус». Отметим, что в строке о выручке компания указывает все полученные средства, а не только плату за вход. Курорт также предоставляет и другие платные услуги — массаж, например, прочие оздоровительные процедуры.

Выручка компании-владельца растет от года в год: в 2021-м — 341,9 миллиона рублей, в 2022-м — 367,8, в 2023-м — 502,7, в 2024-м — 522,5.

Чистая прибыль компании, которая владеет курортом, значительно ниже, но тоже подрастает: в 2021-м она, по данным «Контур.Фокуса», составила 311,3 миллиона рублей, в 2022-м — 192,2, в 2023-м — 283,5, в 2024-м — 290,7, а в 2025-м — 293,5.

Об итогах 2026 года говорить пока рано, курортный сезон еще не закончился. Но по примерным подсчетом можно понять, что выручка уже действительно достигла как минимум 450 миллионов рублей. Это без учета дополнительных услуг. Кстати, в этом сезоне к ним прибавился еще и бассейн, цена за вход на который — 1000 рублей.

Точные данные мы сможем изучить уже только в 2027 году. Сезон на Соленых озерах, как правило, заканчивается до сентября, но, если погода позволит, курорт может продолжить работу и осенью.

Что получают туристы за эти деньги

«Неоправданно дорогой вход, — пишут в отзывах. — Рядом Самара, город-курорт теперь. Пляжи огромные, вход бесплатный, Волга, есть что посмотреть и куда сходить».

На сервис на курорте жалуются довольно часто. Так, корреспондент UFA1.RU Марина Каримова съездила на российское Мертвое море вместе с семьей и разочаровалось. По ее словам, за вход на пляж вы отдаете 450 рублей — и получаете за эти деньги только вход. Ни лежаки, ни зонтики, ни душ после соленой воды в эту сумму не входят. И даже если вы решите за всё это заплатить дополнительно — лежаков не хватает, в душ выстраиваются очереди.

«Есть ощущение, что ты дойная корова. Ощущение, будто тебя ограбили. Деньги взяли, а удобства не предоставили», — возмущается туристка.