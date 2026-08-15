Осторожно, «школьное приложение»: как злоумышленники обирают семьи накануне Дня знаний

Людям предлагают хорошие скидки или принять участие в розыгрыше Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В преддверии начала учебного года мошенники начали массово разыгрывать в соцсетях школьные принадлежности, предлагая пользователям перейти по фишинговой ссылке для участия в конкурсе. Об этом предупредила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Не менее опасны фальшивые опросы, голосования и „розыгрыши школьных наборов“, ссылки на которые распространяются в чатах и соцсетях. Под видом безобидного голосования у граждан выманивают учетные данные от соцсетей, мессенджеров и даже от „Госуслуг“», — рассказала Пожарская ТАСС.

Она также отметила, что злоумышленники открывают поддельные онлайн-магазины, предлагая школьные товары. Чтобы заманить людей, мошенники предлагают хорошие скидки или сообщают, что количество товаров ограничено. В итоге после оплаты покупка так и не приходит, а платежные данные оказываются в руках преступников. Пожарская подчеркнула, что в зону риска попадают не только взрослые, но и дети.